BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Absatz sogenannter Smartglasses dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen, schrieb Hassan Al-Wakeel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Rennen dürften die drei großen US-Tech-Konzerne Meta, Apple und Google machen. Meta kooperiert seit längerem mit EssilorLuxottica./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 256,1EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
