Auftragsplus gibt Elektrobranche Schub für 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein deutliches Auftragsplus zum Jahresende gibt der deutschen Elektro- und Digitalindustrie Rückenwind für 2026. Im Dezember verbuchten die Unternehmen 17,1 Prozent mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ZVEI in Frankfurt mitteilte.

"Es war schlussendlich der Monat mit dem stärksten Auftragsschub im vergangenen Jahr", ordnete ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann ein. Impulse seien gleichermaßen aus dem In- und dem Ausland gekommen. Für das Gesamtjahr 2025 ergab sich somit ein Bestellplus von 6,0 Prozent.