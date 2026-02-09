    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Auftragsplus gibt Elektrobranche Schub für 2026

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein deutliches Auftragsplus zum Jahresende gibt der deutschen Elektro- und Digitalindustrie Rückenwind für 2026. Im Dezember verbuchten die Unternehmen 17,1 Prozent mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ZVEI in Frankfurt mitteilte.

    "Es war schlussendlich der Monat mit dem stärksten Auftragsschub im vergangenen Jahr", ordnete ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann ein. Impulse seien gleichermaßen aus dem In- und dem Ausland gekommen. Für das Gesamtjahr 2025 ergab sich somit ein Bestellplus von 6,0 Prozent.

    Branche rechnet 2026 mit Wachstum

    Das stärkt die Zuversicht in der Branche, sie rechnet nach drei Jahren Flaute für das laufende Jahr erstmals wieder mit Wachstum. "Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die allgemeinen Geschäftserwartungen fielen im Januar 2026 wesentlich besser aus als noch im Dezember", erläuterte Gontermann. Die Erwartungen für die kommenden sechs Monate hätten insgesamt klar ins Plus gedreht.

    Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) prognostiziert für 2026 preisbereinigt (real) einen Produktionszuwachs von zwei Prozent. Im vergangenen Jahr gab es in der Branche nach jüngster Berechnung ein Minus von 0,4 Prozent. Dennoch verbuchten die Unternehmen 2025 in Summe mehr Umsatz: 224,5 Milliarden Euro waren nach ZVEI-Angaben 2,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./ben/DP/stk






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
