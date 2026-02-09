    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax weiter erholt dank positiver Vorgaben

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt um 0,65% auf 24.883 Punkte, Erholung setzt fort.
    • Technische Erholung, Widerstand bei 25.000 Punkten bleibt.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus, positive Vorgaben.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des Dax geht zum Wochenstart in die Fortsetzung. Mit den internationalen Börsen im Rücken stieg der Dax im frühen Montagshandel um 0,65 Prozent auf 24.883 Punkte. Der deutsche Leitindex knüpfte an seine Freitagsgewinne an und machte einen Schritt zurück zur 25.000-Punkte-Marke. Noch am Donnerstag hatte er mit 24.272 Punkten dicht an seinem Jahrestief gestanden.

    "Der Dax befindet sich mitten in einer technischen Erholung, und es muss sich erst noch zeigen, ob die Arbeitsmarktdaten am Mittwoch und die Inflationszahlen am Freitag aus den USA ausreichen, um den Widerstand bei 25.000 Punkten nach oben zu durchbrechen", schrieb am Morgen Experte Jochen Stanzl von der Consors Bank. Vor den geldpolitischen Signalen aus den USA sind die Vorgaben am Montag zunächst einmal positiv. In Tokio schnellte der Nikkei-225 nach dem Wahlsieg der Regierungspartei sogar auf ein Rekordhoch.

    Vor diesem Hintergrund legte am Montagmorgen auch der MDax zum, und zwar um 0,40 Prozent auf 31.789 Zähler. Außerdem zeigte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit seiner Rückkehr über die 6.000-Punkte-Marke weiter gefestigt./tih/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
