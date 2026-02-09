    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie im Ausverkauf - -4,07 % - 09.02.2026

    Am 09.02.2026 ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie, bisher, um -4,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberger Druckmaschinen Aktie.

    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

    Heidelberger Druckmaschinen aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,07 % verliert die Heidelberger Druckmaschinen Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Heidelberger Druckmaschinen Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,54 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -13,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Heidelberger Druckmaschinen eine negative Entwicklung von -21,04 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,82 % geändert.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,00 %
    1 Monat -19,08 %
    3 Monate -14,54 %
    1 Jahr +33,14 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Prognose und die zyklische, margenschwache Geschäftslage von Heidelberger Druckmaschinen. Diskutiert werden der enttäuschende Conference-Call und das abgesenkte Kursziel (Warburg), der strukturelle Rückgang der Druckbranche, Konkurrenz durch Billighersteller, die geringe Bedeutung des Technology-/Rüstungssegments, teils solide Eigenkapitalquote und Nachkaufgelegenheiten nach Abverkäufen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

    Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 474,99 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,90 %. Koenig & Bauer notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberger Druckmaschinen

    -2,66 %
    -16,81 %
    -23,34 %
    -18,94 %
    +29,00 %
    -20,08 %
    +30,63 %
    -8,99 %
    -96,17 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400



