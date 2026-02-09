    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ADNOC Gas erzielt 2025 einen Rekord-Nettogewinn von 5,2 Mrd. US-Dollar

    ADNOC Gas erzielt 2025 einen Rekord-Nettogewinn von 5,2 Mrd. US-Dollar

    Vorstand billigt Dividende in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar für 2025

    Das EBITDA des inländischen Gasgeschäfts stieg 2025 um 10 % gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch ein Wachstum der inländischen Absatzmengen um 4 %

    Die endgültigen Investitionsentscheidungen für die Phasen 2 und 3 der Rich-Gas-Entwicklung sollen im ersten Quartal 2026 getroffen werden, wodurch das langfristige Kapazitätswachstum gestärkt wird

    ABU DHABI, VAE, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc und seine Tochtergesellschaften (zusammen „ADNOC Gas" oder das „Unternehmen") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), gab heute einen Rekordgewinn1 von 5,2 Milliarden US-Dollar bekannt, was einer Steigerung von 3 % gegenüber 2024 entspricht und die strukturelle Widerstandsfähigkeit der Erträge sowie die Fähigkeit zu konstanten Leistungen über Rohstoffzyklen hinweg unterstreicht. Die Ergebnisse des Unternehmens unterstreichen die Stärke seiner langfristigen Strategie, da trotz eines durchschnittlichen Brent-Rohölpreises von 69 US-Dollar, was einem Rückgang von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, ein Rekordjahresergebnis erzielt wurde. Der robuste Nettogewinn des Unternehmens für 2025 ist in erster Linie auf die Stärke seines inländischen Gasgeschäfts zurückzuführen, wo das EBITDA aufgrund eines Umsatzwachstums von 4 % gegenüber dem Vorjahr (YoY) und verbesserter Geschäftsbedingungen um 10 % gestiegen ist.

    Fatema Al Nuaimi, Chief Executive Officer von ADNOC Gas, sagte: „2025 war ein entscheidendes Jahr für ADNOC Gas. Wir haben Rekordgewinne erzielt und gleichzeitig in Wachstum investiert, was zeigt, dass unser Geschäft widerstandsfähig, skalierbar und global relevant ist. Da die Nachfrage nach einer zuverlässigen Gasversorgung weiter steigt, ist ADNOC Gas strategisch gut positioniert, um sowohl den Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten als auch internationale Märkte mit Zuversicht und Disziplin zu bedienen."

    Mit Blick auf die Zukunft ist ADNOC Gas weiterhin gut positioniert, um das anhaltende Wachstum der Inlandsnachfrage über 2026 hinaus zu nutzen, unterstützt durch strategische Infrastrukturinvestitionen, darunter das ADNOC Estidama-Gaspipeline-Projekt, das den Zugang zu den nördlichen Emiraten erweitern und das langfristige Ziel der VAE, die Selbstversorgung mit Gas zu erreichen, stärken wird. Die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für die Phasen zwei und drei des Rich-Gas-Development (RGD)-Projekts wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Diese Erweiterung, die vom Wachstum der Upstream-Aktivitäten von ADNOC profitiert, ist eines der wichtigsten Projekte, um ADNOC Gas bis 2029 eine Steigerung seiner Gesamtkapazität um 30 % zu ermöglichen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Gas investiert ADNOC Gas mit Zuversicht, um die Energiesicherheit der VAE zu unterstützen und gleichzeitig seine internationalen Märkte auszubauen.

