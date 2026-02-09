BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte von gestiegenen Investitionen der öffentlichen Hand profitiert haben, schrieb Andreas Wolf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Kunden dürften zudem Investitionen vorgezogen haben, um höheren zu erwartenden Hardware-Preisen in diesem Jahr zu entgehen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 25,00EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



