mVISE AG: Vorläufige Zahlen für 2025 – Das sollten Anleger wissen
mVISE setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: steigendes EBITDA, sinkende Schulden, hohe Auslastung – und der nächste Wachstumsschub soll per KI-Software folgen.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- mVISE AG vermeldet für 2025 ein EBITDA von 1,3 Mio. EUR, was einer Steigerung von 15% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz der mVISE AG betrug ca. 5,5 Mio. EUR, mit einem Anteil von etwa 70% wiederkehrenden Kundenumsätzen.
- Langfristige Verbindlichkeiten wurden 2025 um über 750 TEUR gesenkt, was zur Wertstabilität des Unternehmens beiträgt.
- Die Auslastung der Softwareentwicklung lag über 85%, und die Produktion wurde auf zukünftige strategische Belange umgestellt.
- mVISE plant die Entwicklung einer KI-gestützten Software zur Analyse von Software-Quellcode, um Effizienz und Wartungsfreundlichkeit zu verbessern.
- Für 2026 wird ein EBITDA von 1,5 Mio. EUR erwartet, was erneut eine Steigerung von 15% darstellt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresabschluss, bei mVISE ist am 01.05.2026.
Der Kurs von mVISE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,1750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+1,84 %
+15,28 %
+84,24 %
-10,94 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte