ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken
- JPMorgan belässt Roche auf "Neutral" mit 350 CHF.
- Fenebrutinib zeigt solide Wirksamkeit bei MS.
- Leber-Sicherheit bleibt Sorgenfaktor für Zulassung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die detaillierten Studiendaten des MS-Wirkstoffs Fenebrutinib zeigten solide Wirksamkeit, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Die Sicherheit der Leber bleibe allerdings ein Sorgenfaktor hinsichtlich der US-Zulassung./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 386,7 auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 271,12 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 353,29CHF. Von den letzten 7 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -40,55 %/+5,97 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 350 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Roche Holding - 855167 - CH0012032048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Roche Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ALS-/SMA-Heilungsfortschritte - Risdiplam