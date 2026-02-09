JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 386,7 auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 271,12 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 353,29CHF. Von den letzten 7 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -40,55 %/+5,97 % bedeutet.