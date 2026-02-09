Wirtschaft
Dax startet im Plus - Commerzbank-Aktien gefragt
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Zugewinnen in den Handelstag gestartet. Um 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.848 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall und die Commerzbank, am Ende Symrise, Siemens Healthineers und Daimler Truck.
"Die Marktteilnehmer reagieren mit Erleichterung auf den Wahlausgang in Japan und die abnehmenden Spannungen im Nahen Osten", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die regierende Partei LDP hatte bei der Wahl am Sonntag eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus erhalten. "Damit kann die neue Premierministerin, Frau Sanae Takaishi, quasi durchregieren", so Lipkow.
"Auch die abnehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sorgen für Kursrückgängen bei den Energieträgern. Die Investoren sind wieder zuversichtlicher geworden, dass die Phase der hohen Volatilität vorerst beendet sein könnte", erklärte er. Bei den stark gebeutelten Software-Aktien zeichne sich ebenfalls ein Umdenken ab. "Diese hatten zuletzt stark an Wert verloren, da Befürchtungen über disruptive KI-Einflüsse den Investoren Sorgen bereiteten."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1858 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8433 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,51 US-Dollar, das waren 54 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie: Debatten über Anfang-Februar-Insiderkäufe (CEO/Aufsichtsrat, kleine Stückzahlen) und ihre Signalwirkung vs. Stützungskäufen, Einschätzungen zur Bewertung/Überbewertung, Barclays' Kritik am Kursrutsch, fundamentaler Rückenwind durch Bundeswehr-Beschaffungen sowie technische Marken (Unterstützung um 1.500 €, offene Gaps bei 1.669 € und 828 €).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
lafaces schrieb gestern 09:00
Da mich einige positive Nachrichten bezüglich der Forendynamik erreicht haben, eine kurze Stellungnahme meinerseits. Mir wurde privat zugetragen, dass ich in jüngsten Beiträgen scharf kritisiert wurde. Diese Kritik habe ich nicht lesen können, da ich die entsprechenden Profile bereits vor längerer Zeit auf die Ignorierfunktion gesetzt habe.
Dieser Schritt war notwendig, um den Forenfrieden zu wahren, nachdem meine mehrfache Bitte um gegenseitiges Ignorieren im Vorfeld leider nicht beachtet wurde. Ein Rückzug aus dem Forum steht für mich nicht zur Debatte. Auch wenn andere solche Schritte für sich oft angekündigt haben und dennoch nicht vollzogen haben.
Mein Fokus bei Rheinmetall bleibt auf den harten Fakten, wie den jüngst offiziell bestätigten Insiderkäufen der Führungsebene. Dass der CEO und der Aufsichtsrat bei Kursen um die 1.560 EUR zugreifen, ist das entscheidende Signal für die weitere Entwicklung und weitaus relevanter als das persönliche Gezänke im Thread. Ich werde meine Beiträge weiterhin posten und lasse mir die Freude am Austausch hier nicht nehmen.
Herzliche Grüße an alle positiv investierten Mitleser, danke für den starken Rückhalt per PN.
thrilllhouse schrieb 06.02.26, 17:32
Liebe Forumsnutzer. Ich bin hier seit Jahren stiller Mitleser und schätze die informativen und sachlichen Beiträge einiger Nutzer hier. Ich nutze das Forum auch als Infoquelle und freue mich über sachliche und differenzierte Kommentare. Leider treiben sich hier auch immer wieder Leute rum, die die Aktie blind pushen oder eben bashen, aber letztere kommen ja immer nur dann hervor, wenn es gerade runtergeht. Das blöde unsachliche Gelaber möchte ich nicht lesen, deshalb bin ich ein großer Fan des Ignore-Buttons. Trotzdem muss ich den Mist ständig lesen, weil er immer gerepostet wird. Warum geht ihr auf den Müll ein? Lasst das doch bitte und ignoriert den Käse, der ist doch keinen Kommentars wert und gebt Putins Lakaien nicht auch noch eine Bühne. Don't feed the troll!mitdiskutieren »
lafaces schrieb 02.02.26, 11:40
An die Ungeduldigen. Man sollte mal die Kirche im Dorf lassen.
Rheinmetall ist kein Legostein und auch kein Chiphersteller. Wer komplexe Systeme wie den Lynx oder Skyranger bestellt, bekommt keinen VW Golf vom Fließband.
Das ist hochkomplexe Technik und die Herstellung braucht eben ihre Zeit. Genau deshalb ist es bei den Langzeitstrategen hier gerade ruhiger. Es ist eigentlich alles gesagt.
Die Aufträge sind da und werden jetzt abgearbeitet. Unser Mitglied Braveman versorgt uns mit erstklassigen Informationen. Wer diesen langen Atem nicht hat, ist hier bei dieser Aktie meines Erachtens falsch.
Das nervöse Hin und Her zeigt doch nur, wer hier eher wie ein ungeduldiger Shorty denkt. Man muss halt einfach warten können, bis solche komplexen Geräte fertig gestellt sind.
Beste Grüße
