Dax startet im Plus - Commerzbank-Aktien gefragt





​Da mich einige positive Nachrichten bezüglich der Forendynamik erreicht haben, eine kurze Stellungnahme meinerseits. Mir wurde privat zugetragen, dass ich in jüngsten Beiträgen scharf kritisiert wurde. Diese Kritik habe ich nicht lesen können, da ich die entsprechenden Profile bereits vor längerer Zeit auf die Ignorierfunktion gesetzt habe.





​Dieser Schritt war notwendig, um den Forenfrieden zu wahren, nachdem meine mehrfache Bitte um gegenseitiges Ignorieren im Vorfeld leider nicht beachtet wurde. Ein Rückzug aus dem Forum steht für mich nicht zur Debatte. Auch wenn andere solche Schritte für sich oft angekündigt haben und dennoch nicht vollzogen haben.





​Mein Fokus bei Rheinmetall bleibt auf den harten Fakten, wie den jüngst offiziell bestätigten Insiderkäufen der Führungsebene. Dass der CEO und der Aufsichtsrat bei Kursen um die 1.560 EUR zugreifen, ist das entscheidende Signal für die weitere Entwicklung und weitaus relevanter als das persönliche Gezänke im Thread. Ich werde meine Beiträge weiterhin posten und lasse mir die Freude am Austausch hier nicht nehmen.





​Herzliche Grüße an alle positiv investierten Mitleser, danke für den starken Rückhalt per PN.



