Chips, Milliarden, Aktienrechte: Was hinter Amazons neuem Deal steckt

Nach Angaben von STMicroelectronics sollen Kunden durch die enge Verzahnung von Chipentwicklung und Cloud-Infrastruktur ihre Gesamtbetriebskosten senken. Gleichzeitig erhält Amazon mehr Flexibilität beim Ausbau seiner Compute-Kapazitäten. MT Newswires berichtet, dass der Vertrag AWS insbesondere dabei hilft, operative Kosten zu reduzieren und anspruchsvolle Workloads besser zu skalieren.

STMicroelectronics vertieft die Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) deutlich und schließt einen mehrjährigen Vertrag im Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar ab. Der europäische Halbleiterkonzern wird damit zu einem strategischen Lieferanten für fortschrittliche Chiptechnologien, die Amazon direkt in seine Rechenzentren integriert. Ziel der Partnerschaft ist es, rechenintensive Anwendungen effizienter zu betreiben und die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen.

Börse honoriert den Deal

Am Markt kommt die Nachricht gut an. Die Aktie von STMicroelectronics legte auf Tradegate um 3,84 Prozent zu und stieg auf 26,12 Euro (Stand 9:48 Uhr MEZ).

Die Amazon-Aktie verzeichnete im vorbörslichen Handel einen moderaten Anstieg von 0,9 Prozent auf 212,22 US-Dollar (Stand 9:54 Uhr MEZ).

Aktienoptionen verknüpfen Geschäft und Beteiligung

Neben der operativen Zusammenarbeit enthält die Vereinbarung auch eine finanzielle Komponente mit langfristiger Wirkung. STMicroelectronics hat AWS Optionsscheine eingeräumt, die den Erwerb von bis zu 24,8 Millionen Aktien ermöglichen. Diese werden jedoch nicht sofort vollständig wirksam, sondern über die Laufzeit des Vertrags schrittweise zugeteilt.

Die Zuteilung ist dabei eng an die wirtschaftliche Nutzung der Partnerschaft gekoppelt. Maßgeblich sind Zahlungen für Produkte und Dienstleistungen von STMicroelectronics, die AWS und verbundene Unternehmen tätigen. Je intensiver die Geschäftsbeziehung, desto größer wird somit der potenzielle Aktienzugang.

Sieben Jahre Zeit für den Einstieg

AWS kann die Warrants innerhalb von sieben Jahren nach Ausgabe ausüben. Der anfängliche Ausübungspreis liegt bei 28,38 US-Dollar je Aktie. Die Ausübung ist flexibel gestaltet und kann in einer oder mehreren Transaktionen erfolgen, wie Seeking Alpha berichtet.

Der Deal unterstreicht die wachsende strategische Bedeutung spezialisierter Halbleiter für den Cloud-Markt. Für STMicroelectronics bedeutet die Vereinbarung eine langfristige Absatzsicherung. Für Amazon öffnet sie die Tür zu mehr Einfluss auf einen zentralen Baustein seiner Infrastruktur.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion