Dreame TV debütiert in landesweitem NBC-Werbespot am Game Day und präsentiert bahnbrechende Display- und Audiotechnologien für den nordamerikanischen Markt

Der Werbespot hebt die wichtigsten technologischen Innovationen von Dreame TV hervor, die neue Branchenstandards setzen. Die True-Color-Bildschirmtechnologie Black Crystal weist nur 1,8 % Reflexionsvermögen auf, wodurch Blendeffekte selbst in hellen Umgebungen praktisch eliminiert werden. Dieser Durchbruch ist bereits in der V3000-Serie verfügbar und für die kommende S300-Serie und alle zukünftigen Flaggschiff-Modelle geplant.

LOS ANGELES, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dreame TV, die Entertainment-Abteilung von Dreame Technology, debütierte in den amerikanischen Haushalten mit einem Multi-Millionen-Dollar-Fernsehspot, der während des Game Day am 8. Februar auf dem lokalen NBC-Netz ausgestrahlt wurde. Dies ist ein entscheidender Moment in der nordamerikanischen Expansion der Marke, denn hier werden firmeneigene Technologien vorgestellt, die das Home-Entertainment-Erlebnis verändern.

Die Premium-Display-Technologie Aura Mini LED von Dreame TV kombiniert QLED+ und Mini-LED-Innovationen, um atemberaubende Bilder zu liefern: 1,07 Milliarden Farben, 98 % DCI-P3-Farbraum, ΔE≈0,7 Farbgenauigkeit in Profiqualität und bis zu 2800 nits Spitzenhelligkeit. Diese Technologie, die derzeit in der S100- und V3000-Serie eingesetzt wird, liefert Bilder in Kinoqualität und unterstützt gleichzeitig fortschrittliche Gaming-Funktionen: 300 Hz Bildwiederholrate, 5,3 ms niedrige Latenzzeit und vollständige Kompatibilität mit VRR, ALLM und AMD FreeSync Premium Pro.

Die Soundbar-Within-Technologie macht externe Audiogeräte überflüssig, da ein erstklassiges Soundsystem direkt in den Fernseher integriert ist. Diese Innovation in der S100-Serie bietet ein 4.1.2-Kanal-Master-Sound-System mit 11 Sound-Einheiten und 70-W-Spitzenleistung, das eine physische Klangabdeckung von 270° ermöglicht. Verbraucher erhalten sowohl einen erstklassigen Fernseher als auch eine hochwertige Soundbar in einer eleganten Einheit.

Der benutzerdefinierte Dreamind Pro AI-Prozessor sorgt für ein intelligentes Film- und Fernseherlebnis und nutzt fortschrittliche Algorithmen, um 2K-Inhalte in Echtzeit auf nahezu 4K-Qualität hochzuskalieren. In Kombination mit Full-Array-Local-Dimming wird dieser Prozessor auch in Zukunft das Herzstück aller High-End-TV-Produkte von Dreame sein und eine hervorragende Bildqualität für verschiedenste Inhalte gewährleisten.

Das Ökosystem von Dreame TV erstreckt sich über Fernseher hinaus: Es umfasst den T2-Laserprojektor und den T3 UST Triple-Laserprojektor für ein Kinoerlebnis und die Soundbars Pano S2/S1 für verbesserten Klang. Zudem sind der WUHD 5K-Monitor X1 Ultra und das tragbare Display MegPad M2 Pro für vielfältige Einsatzszenarien enthalten.

Dreame TV ist in über 120 Ländern in mehr als 6.500 Einzelhandelsgeschäften und Flagship Stores erhältlich und nutzt diesen Game Day, um sich als technologischer Innovator im Bereich der globalen Unterhaltung zu etablieren. Das Unternehmen bietet erstklassiges, intelligentes Design, das den täglichen Fernsehkonsum durch bahnbrechende, proprietäre Technologien verändert.

