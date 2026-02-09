QUADRA Energy GmbH / Maßgeschneidertes Green PPA: thyssenkrupp Steel ...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Für Sie zusammengefasst
    • QUADRA energy liefert 86 GWh Grünstrom an thyssenkrupp.
    • Vertrag unterstützt klimafreundliche Energieversorgung.
    • Individuelle Lösungen für Stahlherstellung und Energiebedarf.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Maßgeschneidertes Green PPA: thyssenkrupp Steel Europe setzt auf Erneuerbare von QUADRA energy
    Düsseldorf (ots) - Mit einem maßgeschneiderten Green Power Purchase Agreement versorgt QUADRA energy thyssenkrupp Steel Europe künftig mit 86GWh Erneuerbarer Energie aus acht deutschen Windparks. Der Vertrag aus Post-EEG-Anlagen unterstützt den Stahlkonzern auf seinem Weg zur klimafreundlichen und zugleich wirtschaftlichen Energieversorgung.

    QUADRA energy , seit 2024 eine Tochtergesellschaft der TotalEnergies, versorgt ab sofort den Stahlkonzern thyssenkrupp Steel Europe mit Erneuerbarer Elektrizität aus acht Windparks mit einer installierten Leistung von insgesamt 66 MW. Der jetzt geschlossene Stromliefervertrag, ein so genanntes Green Power Purchase Agreement (Green PPA) unterstützt den Stahlkonzern dabei, die grüne Transformation voranzutreiben.

    Die Lieferung im Umfang von 86 GWh erfolgt dabei aus sogenannten Post-EEG-Anlagen, die nach 20 und mehr Betriebsjahren keinen Anspruch auf EEG-Förderung mehr haben. Der Green PPA wurde exakt auf die komplexen Bedürfnisse von thyssenkrupp Steel Europe zugeschnitten.

    "Durch diesen Green PPA profitiert thyssenkrupp Steel von Grünstrom aus direkt zugeordneten Windenergieanlagen in Deutschland und die Betreiber der Windparks von einem attraktiven Angebot für den Weiterbetrieb", erläutert Stefan Ramaseder, Teamleiter Origination bei QUADRA energy , der die Kooperation in den letzten Monaten vorbereitet hat.

    "Die Stahlherstellung ist ein sehr energieintensives Geschäft. Gleichzeitig haben wir eine ambitionierte Energie- und Transformationsstrategie. Wir sind daher auf eine grüne und verlässliche Versorgung angewiesen, die uns gleichzeitig auch kostenseitig keine Nachteile bringt. Wir freuen uns, mit QUADRA energy einen Partner mit langjährigem Know-how und individuellen Lösungen an unserer Seite zu haben", sagt Dennis Becher, Head of Energy Management der thyssenkrupp Steel Europe.

    Mit seiner digitalen Plattform Q.nect managed QUADRA energy das bundesweit größte Erneuerbaren Portfolio. Aus diesem Portfolio können grüne Spezialprodukte, wie z.B. die gekoppelte Lieferung von Strom und Herkunftsnachweisen, welche die Anforderungen der Strompreiskompensation erfüllen, maßgeschneidert nach den individuellen Bedürfnissen der industriellen Abnehmer angeboten werden.

    About QUADRA energy

    QUADRA energy ist führender ganzheitlicher Energiemanager für Erneuerbaren Strom in Deutschland - ein Energy-Tech-Unternehmen und Full-Service-Partner für den Erneuerbare-Energien-Markt. Mit seiner KI-gestützten Energiemanagement-Plattform Q.nect integriert QUADRA energy Erneuerbare Energien und Flexibilitäten wie Batteriespeicher in das deutsche Energiesystem. Als zuverlässiger Navigator der Energiewende digitalisiert das Unternehmen das Management der dezentralen und wetterabhängigen Stromerzeugung vollständig. Für eine sichere, verlässliche und nachhaltige Energieversorgung, getreu dem Motto: Piloting Renewable Energies!

    Presseanfragen:

    Prof. Dr. Klaus Kocks
    mailto:k.kocks@cato-consultants.de
    Tel: 0160 8134919

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54204/6212874 OTS: QUADRA Energy GmbH






