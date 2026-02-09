JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Das in den Jahren 2021 bis 2024 prozentual zweistellige Wachstum im Endmarktsegment hochwertiger Duftstoffe habe sich im vergangenen Jahr abgeschwächt, schrieb Edward Hockin in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Indizien von Anbietern wie Coty, Interparfums und auch Douglas ließen auf eine geringe Transparenz im laufenden Jahr schließen. Symrise sei davon aber nicht so stark betroffen, der entsprechende Umsatzanteil belaufe sich auf lediglich fünf Prozent./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 71,54EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

