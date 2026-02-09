ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Tonies auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro
- Berenberg belässt Tonies auf "Buy" mit 14,50 Euro.
- Aktien bleiben Favorit trotz Kursrally und Bewertung.
- Toniebox-Anbieter weiterhin moderat bewertet, sagt Analyst.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des Toniebox-Anbieters noch moderat bewertet, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 11,36 auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +11,30 %/+19,86 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 14,50 Euro
Die neuen, angehobenen Kursziele der Analysten nach den gestrigen Vorab-Zahlen:
Tonies lieferte starke vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit einem Umsatz von 630 Millionen EUR (+36% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr), was deutlich über der Prognose ("mindestens 25%") und den Erwartungen liegt. Treiber dieses Wachstums waren der erfolgreiche Launch der Toniebox 2, die schnelle Expansion in neue Märkte (ANZ) sowie bedeutende Lizenzverträge, zum Beispiel mit Ms. Rachel. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei ~8,5% und erreichte das obere Ende der Prognose, da Kostendruck durch Zölle, Wechselkursentwicklungen und den Launch der TB2 durch Produktionsanpassungen und Preiserhöhungen ausgeglichen wurde. Im vierten Quartal wurde das Wachstum von Nordamerika (+42% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr) und dem Rest der Welt (+60% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr) angeführt, während die "reifere" DACH-Region positiv mit 17% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr überraschte, was auf die TB2 zurückzuführen ist. Insgesamt untermauert die starke Leistung eine optimistische Aussichten für das Geschäftsjahr 2026, gestützt durch TB2 und neue globale Partnerschaften (z. B. Pokémon, Hasbro), was zu angepassten Schätzungen und einem höheren Kursziel von 14,00 EUR (zuvor: 13,20 EUR) führte. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
630 Umsatz bei 8,5 % Marge. Wow, damit sogar besser als von mir erwartet