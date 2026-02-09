    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Tonies auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Tonies auf "Buy" mit 14,50 Euro.
    • Aktien bleiben Favorit trotz Kursrally und Bewertung.
    • Toniebox-Anbieter weiterhin moderat bewertet, sagt Analyst.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des Toniebox-Anbieters noch moderat bewertet, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 11,36 auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +11,30 %/+19,86 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 14,50 Euro

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das starke Trading‑Update von tonies (GJ2025: 630 Mio.€ Umsatz, +36% cc; bereinigte EBITDA‑Marge ~8,5%), das Schätzungen und Kursziel anhob und zu Kaufempfehlungen führte. Diskutiert werden TB2‑Launch, internationale Expansion und Lizenzdeals als Treiber, Optimismus für deutliches Umsatzwachstum (800M–1,5Mrd), Bewertung (KUV ~2,1) sowie Nachkäufe und Kursziel‑Spekulationen bis 20–30€.
