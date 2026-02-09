Berenberg belässt Tonies auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 11,36 auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.

Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +11,30 %/+19,86 % bedeutet.