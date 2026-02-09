Börsenstart Europa - 09.02. - FTSE Athex 20 stark +2,41 %

Der MDAX steht bei 31.757,77 PKT und gewinnt bisher 0,00 %. Top-Werte: TeamViewer +2,84 %, IONOS Group +2,53 %, RENK Group +2,27 % Flop-Werte: Bechtle -2,72 %, Deutsche Wohnen -2,45 %, CTS Eventim -1,74 %

Der DAX steht aktuell (09:59:55) bei 24.822,38 PKT und steigt um +0,19 %. Top-Werte: Commerzbank +1,90 %, Rheinmetall +1,77 %, Siemens Energy +1,58 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -2,50 %, Siemens Healthineers -1,63 %, Hannover Rueck -1,56 %

Der TecDAX steht bei 3.619,64 PKT und verliert bisher -0,48 %.

Top-Werte: TeamViewer +2,84 %, IONOS Group +2,53 %, Nagarro +2,04 %

Flop-Werte: Bechtle -2,72 %, SMA Solar Technology -2,10 %, Siemens Healthineers -1,63 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.017,22 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: UniCredit +4,48 %, Rheinmetall +1,77 %, Siemens Energy +1,58 %

Flop-Werte: Enel -1,64 %, BNP Paribas (A) -1,41 %, Vinci -1,31 %

Der ATX steht aktuell (09:59:57) bei 5.737,38 PKT und steigt um +1,05 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,36 %, Erste Group Bank +2,14 %, Raiffeisen Bank International +1,73 %

Flop-Werte: OMV -0,86 %, Immofinanz -0,56 %, EVN -0,34 %

Der SMI steht bei 13.522,73 PKT und verliert bisher -0,38 %.

Top-Werte: Amrize +0,65 %, ABB +0,56 %, Holcim +0,46 %

Flop-Werte: Roche Holding -1,16 %, UBS Group -1,05 %, Givaudan -0,99 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.274,44 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,85 %, Thales +2,75 %, Euronext +1,28 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -1,41 %, ArcelorMittal -1,35 %, Vinci -1,31 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:36:27) bei 3.131,80 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +2,36 %, ABB +0,56 %, Sandvik -0,04 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -3,05 %, Skanska (B) -2,92 %, Essity Registered (B) -1,54 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.950,00 PKT und steigt um +2,41 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,76 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,06 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,29 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,14 %, Coca-Cola HBC -0,69 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,08 %