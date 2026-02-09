DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis nach Eckdaten des Autokonzerns zum zweiten Halbjahr von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Am negativsten überrascht habe die Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro auf die teure Abkehr vom Elektroauto-Kurs in den USA, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
