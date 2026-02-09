UBS hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel runter auf 102,60 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 75,15 auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -9,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von +35,91 %/+75,88 % bedeutet.