ANALYSE-FLASH
UBS hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel runter auf 102,60 Euro
- UBS senkt Kursziel für Scout24 auf 102,60 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.
- Scout24 zeigt hohe KI-Bereitschaft, geringes Risiko.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 zwar von 107,80 auf 102,60 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Immobilien-Portalbetreiber rage mit Blick auf das Thema KI positiv heraus - mit deutlich geringeren Risiken für Disintermaediation und Margen als bei der Konkurrenz, schrieb Jo Barnet-Lamb in der am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Scout24 bekomme in der UBS-Auswertung der KI-Bereitschaft die höchste Punktzahl, was das geringste Risiko für die mittelfristige Profitabilität bedeute./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 75,15 auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -9,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von +35,91 %/+75,88 % bedeutet.
Die Aktie war im yJuli 2025 auf ihrem höchsten Stand. Sorge wegen KI und wohl auch die Übertreibung wurden abgebaut.