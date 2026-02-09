American West Metals - Analysten heben Kursziel deutlich an!

In einem aktuellen Research mit dem Titel „Storm Grows – More to Come“ stellen die Analysten von MST Access vor allem das Kupferprojekt Storm der australischen American West Metals (ASX AW1 / WKN A3DE4Y) in den Mittelpunkt. Im Fokus stehen eine deutlich größere und zugleich höher eingestufte Mineralressourcenschätzung (MRE), die nächste Entwicklungsstufe mit einer angekündigten Vormachbarkeitsstudie (PFS) samt erster Reserve sowie das zweite Standbein, das Indiumprojekt West Desert in den USA, das strategisch in den Bereich kritischer Rohstoffe fällt.

Storm Copper Project: Ressource wächst – höherer Anteil „angezeigter“ Ressourcen

Kernpunkt ist das Update der Ressourcenschätzung (MRE, Mineral Resource Estimate) für das Kupferprojekt Storm von American West in der kanadischen Provinz Nunavut. Laut Bericht ist die enthaltene Kupfermenge in der MRE um 20% auf 276 kt Kupfer (Cu) gestiegen. Gleichzeitig legte die enthaltene Silbermenge um 36% auf 3,0 Mio. Unzen Silber (Ag) zu. Die aktualisierte Ressource wird im Bericht mit 28,2 Mio. Tonnen (Mt) bei 1,0% Cu und 3,3 g/t Ag angegeben.

Bemerkenswert ist dabei der Hinweis auf den geringen Aufwand, der laut Bericht für diese Aufwertung nötig war: Aufgrund der „konsistenten Natur“ der Lagerstätte hätten 16 RC-Bohrlöcher ausgereicht, um sowohl das Mengenwachstum zu erreichen als auch das Vertrauen in die Kalkulation zu steigern. Ergebnis: Mehr als 65% des enthaltenen Metalls liegen demnach nun in der höheren Kategorie angezeigt statt in der Kategorie geschlussfolgert.

Diese Kombination – Ressourcenzuwachs plus höherer Anteil an angezeigten Ressourcen – wird im Bericht von MST als Grundlage dafür dargestellt, die Planung in Richtung Reserven und Vormachbarkeitsstudie zügig voranzutreiben.

PEA als Ausgangspunkt: 10 Jahre Laufzeit, 487 kt Konzentrat, Capex nur 47,4 Mio. USD

MST Access erinnert außerdem an die wirtschaftliche Vorstudie, die American West im März 2025 veröffentlicht hatte: eine Preliminary Economic Assessment (PEA). Diese PEA beschreibt laut Bericht einen 10-jährigen Tagebaubetrieb („open-pit“) mit einer Produktion von 487 kt Kupfer- und Silberkonzentrat über die Laufzeit.

Als zentrale Kennzahlen der PEA werden genannt:

Capex: 47,4 Mio. US-Dollar

C1 Cash Costs: 2,63 US-Dollar je Pfund (lb)

Nettobarwert nach Steuern bei einer Abzinsung von 8%: 149 Mio. US-Dollar

Diese Zahlen dienen im Research-Bericht als Referenzpunkt, an dem die erwarteten Verbesserungen der nächsten Studie gemessen werden sollen.

Vormachbarkeitsstudie und erste Reserve im ersten Quartal 2026: Bericht erwartet „signifikant“ bessere Ergebnisse

Auf Basis der aktualisierten Ressourcenschätzung rechnen die Analysten damit, dass American West im ersten Quartal des Kalenderjahres 2026 eine Vormachbarkeitsstudie sowie eine erste Reserve veröffentlicht. Laut MST Access erwarte American West „signifikant verbesserte“ finanzielle Ergebnisse – begründet mit mehreren erwarteten Faktoren:

höhere Kupfer- und Silberpreise,

höhere Metallgewinnungsraten,

höhergradiges Konzentrat,

Kapital- und Betriebseffizienzen.

Dass die aktualisierte MRE zugleich die Ressourcenkategorie aufwertet, wird als ein Element gesehen, das die Grundlage für Reserve- und Minenplanung verbessert.

West Desert: Indium-Ressource in den USA – Gallium-Potenzial als zweites Standbein

Neben Storm heben die Experten West Desert als strategisch relevantes Projekt hervor. Genannt wird, dass West Desert die einzige Indium-Ressource in den USA beherberge und zusätzlich Gallium-Potenzial aufweise, das laut Bericht „mit Weltklasse-Lagerstätten in der Region konkurrieren“ könne.

Als Begründung für die strategische Bedeutung nennt der Report einen klaren Versorgungsaspekt: Die USA würden 100% ihres Indiums und Galliums importieren. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Ziels, lokale Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen, sieht der Bericht American West in einer starken Position, das Potenzial von West Desert zu realisieren.

MST Access sieht Kursziel für American West bei 0,17 AUD

Angesichts dieser jüngsten Entwicklungen heben die Experten ihre Bewertung von zuvor 0,14 auf jetzt 0,17 AUD an. Als Haupttreiber wird Storm genannt, wobei MST ein Wachstum über die aktuelle PEA hinaus erwartet.

Die Anhebung der Bewertung begründen die Analysten mit zwei zentralen Punkten:

höhere Zuversicht in die Minenlaufzeit von Storm,

Anhebung der angenommenen Kupferpreisannahme auf US$5,00/Pfund (zuvor US$4,75/lb).

Gleichzeitig listet der Bericht die wesentlichen Risiken klar auf:

die Möglichkeit, dass die Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie hinter den Erwartungen zurückbleiben,

Verzögerungen bei Genehmigungen und das

Kupferpreis (Preisrisiko).

Damit zeichnen die Analysten von MST Access in ihrem Bericht insgesamt das Bild eines Projekts (Storm), das durch das Update der Ressourcenschätzung an Substanz gewonnen hat und 2026 in eine entscheidende nächste Phase mit Vormachbarkeitsstudie und Reservenschätzung übergeht – flankiert durch ein US-Projekt, das im Kontext kritischer Rohstoffe positioniert wird.

