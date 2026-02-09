    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Comeback nach Chaoswoche

    369 Aufrufe 369 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold-Crash halbiert – US-Finanzminister gibt China die Schuld für den Absturz

    Gold erholt sich nach dem historischen Crash wieder über 5.000 US-Dollar. US-Finanzminister Bessent macht "unberechenbaren Handel" in China für die Chaoswoche verantwortlich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold stabilisiert sich über 5.000 US-Dollar wieder.
    • US-Finanzminister nennt China für Handelschaos verantwortlich.
    • Wells Fargo hebt Goldpreisprognose bis 2026 stark an.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Comeback nach Chaoswoche - Gold-Crash halbiert – US-Finanzminister gibt China die Schuld für den Absturz
    Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst

    Gold hat sich am Montag weiter stabilisiert und wurde zuletzt bei rund 5.013 US-Dollar pro Unze gehandelt, nachdem der Preis im asiatischen Handel zeitweise um 1,7 Prozent gestiegen war. Damit holt das Edelmetall etwa die Hälfte des dramatischen Einbruchs auf, der nach dem Rekordhoch vom 29. Januar einsetzte. Entscheidend sei laut Ahmad Assiri von Pepperstone, dass sich Gold dauerhaft über der Marke von 5.000 US-Dollar halten könne – erst dann könne aus der aktuellen Gegenbewegung ein nachhaltiger Trend werden.

    Die jüngsten Turbulenzen waren geprägt von extremen Ausschlägen, die durch eine Mischung aus spekulativen Strömen, geopolitischen Sorgen und Zweifel an der Unabhängigkeit der Federal Reserve ausgelöst wurden. US-Finanzminister Scott Bessent machte vor allem China für die "unberechenbaren" Schwankungen verantwortlich. "Die Lage in China ist etwas unruhig geworden", sagte er im Interview mit Fox News. Händler dort hätten massiv auf Kredit spekuliert, weshalb das Gold einen "klassischen spekulativen Ausverkauf" erlebt habe. Chinesische Regulierer hätten Banken inzwischen angewiesen, ihre Bestände an US-Staatsanleihen zu reduzieren – auch das habe die Umschichtungsdynamik verstärkt.

    Gleichzeitig bleibt die strukturelle Nachfrage stark: Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldkäufe den 15. Monat in Folge erhöht und damit einen wichtigen Stabilisierungsfaktor geliefert. Banken wie Deutsche Bank, Goldman Sachs und Pictet verweisen ebenfalls auf langfristige Treiber wie geopolitische Unsicherheiten, Diversifizierung weg vom US-Dollar und anhaltende Zentralbankkäufe.

    Bei Silber fielen die Schwankungen noch heftiger aus: Das Metall, das seit dem Hoch mehr als ein Drittel seines Wertes verloren hatte, legte am Montag um bis zu sechs Prozent zu. Händler richten den Blick nun auf die US-Arbeitsmarktdaten am Mittwoch und die Inflationszahlen am Freitag, die neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed geben könnten. Die Diskussion um den von Donald Trump nominierten Fed-Kandidaten Kevin Warsh sorgt zusätzlich für Nervosität.

    Unterdessen hat eine große US-Bank ihre langfristigen Erwartungen für Gold deutlich nach oben gesetzt: Wells Fargo hob ihr Kursziel für Ende 2026 auf 6.100 bis 6.300 US-Dollar an – bislang lag der Zielkorridor bei 4.500 bis 4.700 US-Dollar. Die Bank verweist auf politische Unsicherheiten, mögliche Zinssenkungen und die nachhaltige Nachfrage durch Zentralbanken. Ausgehend vom aktuellen Goldpreis entspricht das einer möglichen Aufwärtsbewegung von rund 22 bis 26 Prozent.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Comeback nach Chaoswoche Gold-Crash halbiert – US-Finanzminister gibt China die Schuld für den Absturz Gold erholt sich nach dem historischen Crash wieder über 5.000 US-Dollar. US-Finanzminister Bessent macht "unberechenbaren Handel" in China für die Chaoswoche verantwortlich.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     