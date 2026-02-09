Gold-Crash halbiert – US-Finanzminister gibt China die Schuld für den Absturz

Gold hat sich am Montag weiter stabilisiert und wurde zuletzt bei rund 5.013 US-Dollar pro Unze gehandelt, nachdem der Preis im asiatischen Handel zeitweise um 1,7 Prozent gestiegen war. Damit holt das Edelmetall etwa die Hälfte des dramatischen Einbruchs auf, der nach dem Rekordhoch vom 29. Januar einsetzte. Entscheidend sei laut Ahmad Assiri von Pepperstone, dass sich Gold dauerhaft über der Marke von 5.000 US-Dollar halten könne – erst dann könne aus der aktuellen Gegenbewegung ein nachhaltiger Trend werden.

Die jüngsten Turbulenzen waren geprägt von extremen Ausschlägen, die durch eine Mischung aus spekulativen Strömen, geopolitischen Sorgen und Zweifel an der Unabhängigkeit der Federal Reserve ausgelöst wurden. US-Finanzminister Scott Bessent machte vor allem China für die "unberechenbaren" Schwankungen verantwortlich. "Die Lage in China ist etwas unruhig geworden", sagte er im Interview mit Fox News. Händler dort hätten massiv auf Kredit spekuliert, weshalb das Gold einen "klassischen spekulativen Ausverkauf" erlebt habe. Chinesische Regulierer hätten Banken inzwischen angewiesen, ihre Bestände an US-Staatsanleihen zu reduzieren – auch das habe die Umschichtungsdynamik verstärkt.