    UniCredit Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,94 % - 09.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die UniCredit Aktie bisher um +4,94 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.

    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    UniCredit Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.02.2026

    Mit einer Performance von +4,94 % konnte die UniCredit Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der UniCredit Aktie. Nach einem Plus von +0,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 78,17. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in UniCredit investiert war, konnte einen Gewinn von +22,94 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von UniCredit +10,10 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    UniCredit Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,83 %
    1 Monat +10,06 %
    3 Monate +22,94 %
    1 Jahr +66,75 %

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,50 Mrd.EUR € wert.

    Dax weiter erholt dank positiver Vorgaben


    Die Erholung des Dax geht zum Wochenstart in die Fortsetzung. Mit den internationalen Börsen im Rücken näherte sich der Dax im frühen Montagshandel bis auf 60 Punkte der 25.000-Punkte-Marke. Für mehr fehlte dem Leitindex dann aber zunächst der …

    Börsenstart Europa - 09.02. - FTSE Athex 20 stark +2,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Unicredit will Gewinn weiter steigern - Milliardensummen für Aktionäre


    Die italienische Großbank Unicredit will ihre Gewinne in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben und Milliardensummen an ihre Aktionäre ausschütten. Bis zum Jahr 2028 soll der bereinigte Überschuss auf 13 Milliarden Euro klettern, teilte das …

    So schlagen sich die Wettbewerber von UniCredit

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,37 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,47 %. Intesa Sanpaolo notiert im Minus, mit -0,12 %. Societe Generale verliert -0,27 % Banco BPM notiert im Minus, mit -0,23 %.

    UniCredit Aktie jetzt kaufen?


    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    UniCredit

    +5,24 %
    +7,86 %
    +11,08 %
    +23,25 %
    +67,01 %
    +330,72 %
    +815,61 %
    +442,91 %
    +307,70 %
    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6



