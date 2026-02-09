Unicredit treibt Bankenerholung an - Ausschüttungspläne

Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens von Goldman Sachs nach dem Quartalsbericht. 80 Prozent ihrer Gewinne will die Bank für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben./ag/stk

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 31,21 auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -4,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,77 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,70 %/+28,12 % bedeutet.