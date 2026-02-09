    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Unicredit treibt Bankenerholung an - Ausschüttungspläne

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit-Aktien erreichen Rekordhoch nach Gewinnzielen.
    • Ausschüttungspläne stärken Markt, Bankenbranche erholt sich.
    • Unicredit erhöht Commerzbank-Beteiligung auf über 26%.
    AKTIE IM FOKUS - Unicredit treibt Bankenerholung an - Ausschüttungspläne
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien der Unicredit haben nach starken Gewinnzielen der Italiener bis 2030 am Montag ein Rekordhoch erreicht. Zudem kamen die Ausschüttungspläne am Markt gut an. Die Aktien zogen die gesamte europäische Bankenbranche mit, die sich von ihrem jüngsten Rückschlag vom Hoch seit 2008 erholte. Papiere der Unicredit gewannen 5,5 Prozent, Aktien der Commerzbank an der Dax-Spitze bis zu 3 Prozent.

    Die Unicredit war im September 2024 als Großaktionärin bei der Commerzbank eingestiegen. Inzwischen hat sie ihre Beteiligung über echte Aktien auf mehr als 26 Prozent ausgebaut. Zusammen mit Finanzinstrumenten hat sie Zugriff auf mehr als 29 Prozent der Anteile. Ab 30 Prozent müssten die Italiener ein Übernahmeangebot für die übrigen Commerzbank-Aktien abgeben.

    Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens von Goldman Sachs nach dem Quartalsbericht. 80 Prozent ihrer Gewinne will die Bank für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben./ag/stk

     

    5 im Artikel enthaltene Werte
