AKTIE IM FOKUS
Unicredit treibt Bankenerholung an - Ausschüttungspläne
- Unicredit-Aktien erreichen Rekordhoch nach Gewinnzielen.
- Ausschüttungspläne stärken Markt, Bankenbranche erholt sich.
- Unicredit erhöht Commerzbank-Beteiligung auf über 26%.
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien der Unicredit haben nach starken Gewinnzielen der Italiener bis 2030 am Montag ein Rekordhoch erreicht. Zudem kamen die Ausschüttungspläne am Markt gut an. Die Aktien zogen die gesamte europäische Bankenbranche mit, die sich von ihrem jüngsten Rückschlag vom Hoch seit 2008 erholte. Papiere der Unicredit gewannen 5,5 Prozent, Aktien der Commerzbank an der Dax-Spitze bis zu 3 Prozent.
Die Unicredit war im September 2024 als Großaktionärin bei der Commerzbank eingestiegen. Inzwischen hat sie ihre Beteiligung über echte Aktien auf mehr als 26 Prozent ausgebaut. Zusammen mit Finanzinstrumenten hat sie Zugriff auf mehr als 29 Prozent der Anteile. Ab 30 Prozent müssten die Italiener ein Übernahmeangebot für die übrigen Commerzbank-Aktien abgeben.
Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens von Goldman Sachs nach dem Quartalsbericht. 80 Prozent ihrer Gewinne will die Bank für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 31,21 auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -4,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,77 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,70 %/+28,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
super! >36
JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro
Ich bin ja der Meinung, dass wir hier recht bald die 40 Euro Marke knacken und auch die 52 Euro in Reichweite sind.