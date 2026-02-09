    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    Sentix-Konjunkturindex steigt zum dritten Mal in Folge

    • Konjunkturindikator in Eurozone steigt auf 4,2 Punkte.
    • Aufschwungphase könnte begonnen haben, laut Sentix.
    • Deutschland überrascht mit positiven Auftragseingängen.
    LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend stark verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Februar um 6 Punkte auf plus 4,2 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Die ist der höchste Wert seit dem vergangenen Juli und deutlich besser als von Analysten gedacht. Diese hatten nach dem leicht negativen Wert im Januar 0,0 Punkte erwartet.

    Damit verbesserte sich der Konjunkturindikator zum dritten Mal in Folge. Sentix sprach von einem weiteren Silberstreif am Horizont und urteilte: "Eine Aufschwungphase dürfte damit begonnen haben."

    Aus globaler Sicht ist Sentix zufolge die asiatische Region der Hauptmotor der Weltwirtschaft. In Osteuropa und Lateinamerika sei der Konjunkturindikator wie in der Eurozone zum dritten Mal in Folge gestiegen. Dagegen stottere der Konjunkturmotor in den USA etwas.

    Auch hierzulande legten die Konjunkturerwartungen den Angaben zufolge deutlich zu. "Deutschland bleibt eine ökonomische Wundertüte", urteilte Sentix. So hätten die Auftragseingänge für die hiesige Industrie zuletzt die Anleger deutlich überrascht - und dies habe vor allem die institutionellen Investoren beeindruckt. Insgesamt könnte die rezessive Phase der deutschen Wirtschaft zu Ende gehen./la/jsl/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
