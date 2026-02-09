    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben nach - Weitere USA-Iran-Gespräche geplant

    Ölpreise geben nach - Weitere USA-Iran-Gespräche geplant
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 67,51 US-Dollar. Das waren 53 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 51 Cent auf 63,04 Dollar.

    Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bleiben im Blick der Märkte. US-Präsident Donald Trump kündigte weitere Gespräche zwischen Vertretern seiner Regierung und des Irans an. Die Verhandlungen mit der Delegation aus Teheran am Freitag seien "sehr gut" gelaufen, sagte Trump. Dies belastete die Preise etwas.

    Zuletzt hatte die Lage im Iran die Ölpreise mehrfach und zum Teil deutlich bewegt. Sollte es zu einem US-Angriff auf den Iran kommen, wird eine Ausweitung der Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf befürchtet. Dann könnten auch wichtige Schifffahrtsrouten für den Ölhandel bedroht sein. Sollte sich der Konflikt beruhigen, dann dürfte laut Händlern der große Überschuss am Rohölmarkt wieder stärker in den Fokus der Märkte geraten. Dies würde die Preise tendenziell belasten./jsl/la/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

