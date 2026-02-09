Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 459 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 384,5 auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 148,56 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -8,95 %/+19,41 % bedeutet.