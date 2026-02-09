ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 459 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel für Allianz auf 459 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Gewinnprognose.
- Allianz übertrifft operatives Gewinnwachstum bis 2027.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 384,5 auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 148,56 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -8,95 %/+19,41 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 459 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wat bin ich froh seit 2014 dabei zu sein und seit dem bereits 105 Euro Dividende bekommen zu haben. Noch dieses Jahr und etwas vom kommenden Jahr, dann haben sich meine Aktien selbst bezahlt. Den Staat mit seinen 26,35% Steuer habe ich zum Schönrechnen mal außenvor gelassen. Netto brauch ich wohl noch 3-4 Dividenden, bis sich meine Position selbst bezahlt hat.
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Kurze Meldung an den Moderator: "Mit Wirkung zum 26. November 2025 wurden 5.747.779 Aktien eingezogen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat sich dadurch von 386.166.676 auf 380.418.897 Stück reduziert." https://www.allianz.com/de/investor_relations/aktie/aktienru…