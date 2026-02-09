    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Partnerschaft und lokalisierte Strategie

    NUREMBERG, Deutschland, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Kayou gibt sein offizielles Debüt auf der Spielwarenmesse 2026 und stellt damit den Startschuss für seine europäische Strategie dar. Als einer der Hauptakteure der chinesischen Unterhaltungsindustrie ist die Teilnahme von Kayou nicht nur ein Zeichen für den Markteintritt, sondern auch eine wichtige Gelegenheit, den europäischen Partnern sein integriertes Produkt-Ökosystem und seine Fähigkeiten zur Zusammenarbeit im Betrieb zu demonstrieren.

    Kayou at Spielwarenmesse 2026

    Das aus China stammende Powerhouse, das die globale Sammlerwelt umgestaltet

    Kayou wurde 2011 in China gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen für Sammelkarten, Schreibwaren und Spielwaren entwickelt, das fast 100 lizenzierte und geschützte IPs mit über 400 Produktartikeln verwaltet und damit Millionen von Menschen weltweit erreicht. Nach den Expansionen in Asien und den Vereinigten Staaten stellt Europa nun die nächste strategische Phase dar. Durch die Neuinterpretation des Designs, neue Ausgaben und unverwechselbare visuelle Gestaltung verlängert Kayou die Langlebigkeit des geistigen Eigentums und reagiert gleichzeitig mit vierteljährlichen Neueinführungen von Serien auf kulturelle Trends.

    Lokalisierte Netzwerke für europäische Vielfalt

    Der europäische Markt zeichnet sich durch unterschiedliche Kultur- und Verbrauchsschichten aus. Kayou hält sich an die Devise „globale Vision, lokaler Betrieb", indem es regionale Logistikzentren und Teams einrichtet und zur Zusammenarbeit mit lokalen Vertriebsunternehmen und Einzelhändlern einlädt. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Support, der die Anpassung der Produktsprache, die Verwaltung des Warenbestands und gezieltes Marketing umfasst, um die Partner bei der Einbindung der wichtigsten Fangemeinden zu unterstützen.

    Highlights der Spielwarenmesse: Schlüsselprodukte für Europa

    Die Ausstellung zeigt neue Sammelkarten von IPs wie My Little Pony, NARUTO und tokidoki , die die erste Charge von Produkten sind, die auf dem europäischen Markt verkauft werden, sowie andere Nicht-Karten-Kategorien wie Schreibwaren, Plüsch, Acryl und innovative Artikel wie K-Rahmen und Mini-Szenenblasen aus China, um die Vielfalt des Portfolios zu zeigen. Der interaktive Stand von KAYOU veranschaulicht die Umwandlung von IP-Inhalten in physische Waren.

    KAYOU präsentierte in der Show auch seine originalen IP Kolorful Ball-joint Dolls und NeZha 2 Mechanic-joint Dolls aus China und unterstrich damit die strategische Expansion von KAYOU in den Markt der Action-Figuren-Sammelfiguren.

    Kooperatives Wachstum in Kernmärkten

    Kayou konzentriert sich zunächst auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien und bietet flexible Partnerschaftsmodelle wie Vertriebsvereinbarungen, Einzelhandelslieferungen, Co-Branding-Veröffentlichungen und gemeinsames Marketing. Der Head of Overseas Commercial erklärte: „Wir freuen uns darauf, IP-Ressourcen, Supply-Chain-Kapazitäten und Community-Know-how zu teilen, um Unterhaltungsmarken aufzubauen, die in der lokalen Kultur verwurzelt sind."

    Über Kayou

    Kayou ist ein führendes Unternehmen für Unterhaltungsprodukte, das im Hurun Global Unicorn Index 2025 gelistet ist. Es baut ein mehrdimensionales Ökosystem über „Inhalt + Produkt + Gemeinschaft" auf, das fesselnde Erfahrungen und Partnerwachstum bietet.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888766/Image.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kayou-erweitert-das-pan-entertainment-okosystem-in-europa-partnerschaft-und-lokalisierte-strategie-302682452.html





