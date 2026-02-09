BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 79,10EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80,00
Kursziel alt: 76,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80,00
Kursziel alt: 76,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte