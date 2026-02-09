BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 79,10EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80,00

Kursziel alt: 76,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



