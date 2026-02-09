    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen

    Foto: Novo Nordisk A/S

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der wetterbedingten Störung nun fortgesetzt, schrieb James Gordon am Montag nach Auswertung der Vorwochendaten. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei zudem vom Tisch./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:18 / GMT

    Novo Nordisk

    +6,28 %
    -14,91 %
    -15,81 %
    +3,75 %
    -50,75 %
    -36,15 %
    +41,03 %
    +100,68 %
    +2.457,31 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,33 % und einem Kurs von 42,86 auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -14,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 145,33 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,14DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +530,33 %/+1.008,91 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 360 Euro

