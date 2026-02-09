Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen

kencan schrieb 05.02.26, 07:03

Nach dem gestrigen Ausblick ist die Stimmung im Keller. Wer bei 80 € eingestiegen ist, sieht jetzt rot. Aber bevor man die Verluste realisiert, lohnt ein Blick auf die kommenden 24 Monate. Ich bleibe investiert (150 Stück, EK ~50 € )



1. Das "Übergangsjahr" 2026 verstehen

Ja, Novo hat einen Umsatzrückgang von bis zu 13 % prognostiziert, so baut der neue CEO einen Raum für gute Nachrichten in der Zukunft.

Es ist kein "Abbruch" der Story, sondern ein strategisches Manöver. Novo tauscht gerade Preis gegen Volumen.

Ziel: Marktanteile sichern, bevor Generika und Konkurrenten den Massenmarkt fluten.



Ergebnis: Wer jetzt hält, sitzt auf einem Unternehmen, das seine Basis massiv verbreitert, auch wenn die Marge kurzfristig unter dem Preiskampf leidet.





2. Der "Ofen-Effekt": Die Pille als Gamechanger

Im Januar ist die Wegovy-Pille in den USA gestartet. Das ist kein Strohfeuer, sondern der Beginn einer neuen Phase:

Die Pille braucht keine Kühlkette und keine Spritzen-Abfüllung (unser bisheriger Flaschenhals!).

Wir sehen hier den "Ofen-Effekt": Die Markterschließung heizt sich jetzt erst richtig auf. Über die nächsten 2 bis 3 Jahre wird diese einfache Einnahmeform den Massenmarkt (über 100 Mio. potenzielle Kunden allein in den USA) viel tiefer durchdringen als die Spritze es je konnte.



3. Rendite-Check: Rebound & Dividende

Bei einem Mittelwert von ca. 50 € (wie in meinem Fall) ist die Lage alles andere als düster:

Dividende: Im März/April steht die nächste Ausschüttung an (erwartet ca. 1,14 $ pro Aktie). Das ist ein stabiler Cashflow, der das Warten versüßt.

Rebound-Potenzial: Die aktuelle Bewertung ist fundamental günstig. Sobald die ersten Quartalszahlen 2026 zeigen, dass der Volumen-Plan aufgeht, ist ein Rücklauf Richtung 60–70 € auf Sicht von 18 Monaten absolut realistisch.





Mein Fazit:

Novo Nordisk ist über längerfristig betrachtet ein Kraftpaket. Ein schlechter Ausblick für ein einzelnes Jahr ändert nichts an der Dominanz in einem globalen Megamarkt. Ich lasse die Position laufen und setze auf die "Pillen-Dynamik" und die solide Dividende. Geduld ist hier die beste Renditequelle.