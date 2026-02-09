ANALYSE-FLASH
Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen
- Barclays belässt Novo Nordisk auf "Equal Weight".
- Kursziel für Novo Nordisk bei 360 dänischen Kronen.
- Wegovy-Tabletten starten stark, Konkurrenz geschwächt.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der wetterbedingten Störung nun fortgesetzt, schrieb James Gordon am Montag nach Auswertung der Vorwochendaten. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei zudem vom Tisch./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:18 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,33 % und einem Kurs von 42,86 auf Tradegate (09. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -14,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 145,33 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,14DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +530,33 %/+1.008,91 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 360 Euro
1. Das "Übergangsjahr" 2026 verstehen
Ja, Novo hat einen Umsatzrückgang von bis zu 13 % prognostiziert, so baut der neue CEO einen Raum für gute Nachrichten in der Zukunft.
Es ist kein "Abbruch" der Story, sondern ein strategisches Manöver. Novo tauscht gerade Preis gegen Volumen.
Ziel: Marktanteile sichern, bevor Generika und Konkurrenten den Massenmarkt fluten.
Ergebnis: Wer jetzt hält, sitzt auf einem Unternehmen, das seine Basis massiv verbreitert, auch wenn die Marge kurzfristig unter dem Preiskampf leidet.
2. Der "Ofen-Effekt": Die Pille als Gamechanger
Im Januar ist die Wegovy-Pille in den USA gestartet. Das ist kein Strohfeuer, sondern der Beginn einer neuen Phase:
Die Pille braucht keine Kühlkette und keine Spritzen-Abfüllung (unser bisheriger Flaschenhals!).
Wir sehen hier den "Ofen-Effekt": Die Markterschließung heizt sich jetzt erst richtig auf. Über die nächsten 2 bis 3 Jahre wird diese einfache Einnahmeform den Massenmarkt (über 100 Mio. potenzielle Kunden allein in den USA) viel tiefer durchdringen als die Spritze es je konnte.
3. Rendite-Check: Rebound & Dividende
Bei einem Mittelwert von ca. 50 € (wie in meinem Fall) ist die Lage alles andere als düster:
Dividende: Im März/April steht die nächste Ausschüttung an (erwartet ca. 1,14 $ pro Aktie). Das ist ein stabiler Cashflow, der das Warten versüßt.
Rebound-Potenzial: Die aktuelle Bewertung ist fundamental günstig. Sobald die ersten Quartalszahlen 2026 zeigen, dass der Volumen-Plan aufgeht, ist ein Rücklauf Richtung 60–70 € auf Sicht von 18 Monaten absolut realistisch.
Mein Fazit:
Novo Nordisk ist über längerfristig betrachtet ein Kraftpaket. Ein schlechter Ausblick für ein einzelnes Jahr ändert nichts an der Dominanz in einem globalen Megamarkt. Ich lasse die Position laufen und setze auf die "Pillen-Dynamik" und die solide Dividende. Geduld ist hier die beste Renditequelle.