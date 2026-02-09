    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Luxemburger Flughafen rechnet erneut mit Passagierrekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Passagierzahlen steigen: 5,3 Mio. 2025 erwartet.
    • Eine Milliarde Euro für Flughafenmodernisierung bis 2032.
    • Einzugsgebiet wächst: Passagiere reisen bis 100 km an.
    Luxemburger Flughafen rechnet erneut mit Passagierrekord
    Foto: Siarhei - 356130783

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Luxemburgs Flughafen ist weiter im Aufwind. Die Passagierzahlen steigen Jahr um Jahr: Mit 5,3 Millionen Flugreisenden sei 2025 ein Rekord aufgestellt worden, teilte Flughafen-Chef Alexander Flassak auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Und: "Für dieses Jahr werden 5,7 Millionen Passagiere erwartet."

    Von Luxemburg können über 120 Ziele in 33 Ländern mit Linienflügen angeflogen werden. Hinzu kommen laut Flassak noch Charterflüge. 2024 wurden am Flughafen Findel 5,1 Millionen Passagiere gezählt.

    Eine Milliarde Euro für Ausbau

    "Wir stellen in unseren Erhebungen auch fest, dass sich unser Einzugsgebiet in der Großregion zunehmend erweitert", sagte der Airport-Chef. So sei es keine Seltenheit mehr, dass Passagiere aus Frankreich und Deutschland mehr als 100 Kilometer Anreisestrecke zum Flughafen haben.

    Laut Flughafenbetreibergesellschaft Lux-Airport soll insgesamt rund eine Milliarde Euro bis 2032 investiert werden, um den Flughafen zu modernisieren und auszubauen. 2050 werden laut Flassak mehr als zehn Millionen Passagiere erwartet.

    Die Flugbewegungen im Passagierbereich seien zwischen 2019 und 2025 von rund 60.500 auf 58.500 zurückgegangen. "Das ist darauf zurückzuführen, dass die Auslastung der Flugzeuge sich erhöht hat und die Fluggesellschaften zunehmend größere Flugzeugtypen einsetzen", sagte der Flughafenchef./rtt/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Luxemburger Flughafen rechnet erneut mit Passagierrekord Luxemburgs Flughafen ist weiter im Aufwind. Die Passagierzahlen steigen Jahr um Jahr: Mit 5,3 Millionen Flugreisenden sei 2025 ein Rekord aufgestellt worden, teilte Flughafen-Chef Alexander Flassak auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Und: …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     