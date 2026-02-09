Oliver Schumacher wird CFO von zvoove Germany

MÜNCHEN, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- zvoove, führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, verstärkt seine Führungsebene: Oliver Schumacher übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Financial Officers (CFO) von zvoove Germany. Mit über 25 Jahren internationaler Führungserfahrung in der Software- und Konsumgüterbranche wird Schumacher die finanzstrategische Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich vorantreiben.

Oliver Schumacher verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Steuerung mittelständischer Unternehmen sowie globaler Konzernstrukturen. Zuletzt war er als CFO/Vorstand bei der SPH AG tätig, wo er erfolgreich M&A-Prozesse leitete und die Finanzstrategie digital transformierte. Seine Expertise umfasst neben der strategischen Finanzplanung und dem Konzernrechnungswesen auch weitreichende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Private Equity-Investoren.

In seiner neuen Rolle bei zvoove wird Schumacher die Verantwortung für die deutsche Finanzorganisation sowie die Optimierung interner Prozesse übernehmen, um das dynamische Wachstum der zvoove Gruppe im deutschen Markt nachhaltig abzusichern.

„Mit Oliver Schumacher gewinnen wir einen hochkarätigen Finanzstrategen, der sowohl die Software-Welt als auch die Anforderungen moderner Finanzstrukturen bestens kennt", so Markus Budde, CEO zvoove Staffing DACH. „Seine Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen und seine Hands-on-Mentalität machen ihn zur idealen Besetzung, um unsere Marktführerschaft weiter auszubauen und die digitale Transformation unserer eigenen Prozesse auf das nächste Level zu heben."

„Mich begeistern die Produkte, der Erfolgsweg und das Team hinter zvoove Germany", betont Oliver Schumacher. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesen inspirierenden Menschen und auf die Meilensteine, die wir auf unserem gemeinsamen Weg noch erreichen werden."

Über die zvoove Group

Die zvoove Group ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert die zvoove Group Arbeitswelten.

Rund 8.500 Kunden vertrauen auf die zvoove Group. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer, 24 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. Die zvoove Group beschäftigt weltweit 950 Mitarbeitende an 25 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika. www.zvoove.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889791/Oliver_Schumacher_CFO_zvoove_Germany.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2722713/5778503/zvoove_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neuzugang-fur-die-wachstumsstory-oliver-schumacher-wird-cfo-von-zvoove-germany-302682449.html