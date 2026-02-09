JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die operative Entwicklung des Technologiekonzerns sei robust, schrieb Doug Anmuth am Montag im Resümee des Quartalsberichts. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment sei um mehr als die Hälfte gestiegen im Vergleich zum Vorquartal und reiche nun an den des Kontrahenten Amazon Web Services heran./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 271,2EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 395

Kursziel alt: 395

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



