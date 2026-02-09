JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die operative Entwicklung des Technologiekonzerns sei robust, schrieb Doug Anmuth am Montag im Resümee des Quartalsberichts. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment sei um mehr als die Hälfte gestiegen im Vergleich zum Vorquartal und reiche nun an den des Kontrahenten Amazon Web Services heran./bek/ag
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 271,2EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
