Kontron Aktie steigt um +1,09 % - 09.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von +1,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kontron Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,280€, mit einem Plus von +1,09 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kontron in den letzten drei Monaten Verluste von -1,96 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -6,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Kontron auf -4,27 %.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,15 % 1 Monat -11,02 % 3 Monate -1,96 % 1 Jahr +11,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die schwache Kursentwicklung der Kontron Aktie, die seit einem Rückgang auf etwa 30 Euro nicht nachhaltig über 25 Euro gestiegen ist. Die geringe Präsenz institutioneller Investoren wird als potenzielles Risiko oder Chance für Privatanleger interpretiert. Zudem wird die Bewertung von Kontron kritisch betrachtet, mit Überlegungen zu einem möglichen Delisting. Die Anleger fordern eine Verbesserung der finanziellen Kennzahlen, insbesondere der EBIT-Marge und des Cashflows.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,65 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,48 %. Schneider Electric legt um +0,04 % zu Siemens notiert im Plus, mit +0,10 %.

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.