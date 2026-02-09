Carl Zeiss Meditec Aktie steigt auf 28,22€ - 09.02.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie notiert aktuell bei 28,22€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,47 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,68 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carl Zeiss Meditec Aktie. Nach einem Plus von +1,47 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,22€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Der heutige Anstieg bei Carl Zeiss Meditec konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -35,87 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +1,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -30,97 % verloren.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,21 % 1 Monat -33,88 % 3 Monate -35,87 % 1 Jahr -51,42 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,53 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Carl Zeiss Meditec

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.