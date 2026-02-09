Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie mit schwachem Handelstag - 09.02.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -3,46 % auf 110,15€ gefallen. Das sind -3,95 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +25,74 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Verluste von -47,57 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,09 % verloren.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,74 % 1 Monat -21,03 % 3 Monate -47,57 % 1 Jahr -64,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von MicroStrategy (MSTR) und die Bewertung des Unternehmens in Bezug auf seine Bitcoin-Bestände. Nutzer analysieren die Stabilität der Bilanz, die Risiken durch die Abhängigkeit von Bitcoin und die Marktpsychologie. Während einige die solide Cash-Reserve und die hohe Asset-Coverage loben, äußern andere Bedenken über die Volatilität von Bitcoin und die Unternehmensstrategie von MSTR.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,67 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. IBM notiert im Minus, mit -0,57 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,47 %. Oracle legt um +0,51 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,98 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.