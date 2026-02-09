    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk Aktie mit starker Tagesperformance - 09.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Novo Nordisk Aktie bisher um +6,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk Aktie mit starker Tagesperformance - 09.02.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von +6,31 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Novo Nordisk Aktie. Nach einem Plus von +9,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 42,85. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Short
    343,73€
    Basispreis
    3,25
    Ask
    × 13,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    298,79€
    Basispreis
    3,40
    Ask
    × 12,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Novo Nordisk über einen Zuwachs von +3,75 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -14,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Novo Nordisk einen Rückgang von -5,07 %.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,91 %
    1 Monat -15,81 %
    3 Monate +3,75 %
    1 Jahr -50,75 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die zwischen 42 und 45 Euro schwankt. Nutzer berichten von Kursgewinnen und spekulieren auf weitere Anstiege, während die hohe Volatilität und Bedenken hinsichtlich der langfristigen Bewertung und Konkurrenz ebenfalls thematisiert werden. Zudem gibt es Erwartungen an positive Quartalszahlen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,33 Mrd. € wert.

    Novo Nordisk startet spektakulär in die Handelswoche: Halten die Gewinne oder setzt sich das Kursdebakel fort?


    Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der …

    Novo Nordisk weiter erholt - Keine Wegovy-Kopie von Him and Hers


    Der Rückzug einer Nachahmer-Kopie zur Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk durch das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers Health hat den Kurs von Novo Nordisk am Montag nach oben getrieben. An der Börse von Kopenhagen stiegen die Aktien des …

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    +6,34 %
    -14,91 %
    -15,81 %
    +3,75 %
    -50,75 %
    -36,15 %
    +41,03 %
    +100,68 %
    +2.458,81 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Novo Nordisk Aktie mit starker Tagesperformance - 09.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Novo Nordisk Aktie bisher um +6,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     