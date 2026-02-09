TeamViewer Aktie startet durch - 09.02.2026

Die TeamViewer Aktie konnte bisher um +4,11 % auf 5,9550€ zulegen. Das sind +0,2350 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +2,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,9550€, mit einem Plus von +4,11 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TeamViewer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,93 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +6,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -4,25 %.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,04 % 1 Monat -2,30 % 3 Monate -3,93 % 1 Jahr -49,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, insbesondere in Bezug auf Short-Eindeckungen und die Reaktion auf bevorstehende Unternehmenszahlen. Nutzer äußern Skepsis über die Unternehmensführung und die bisherigen finanziellen Ergebnisse, was das Vertrauen in die Aktie beeinträchtigt. Zudem wird die Sinnhaftigkeit hoher Sponsoring-Ausgaben, insbesondere im Zusammenhang mit Formel 1 und Manchester United, kritisch hinterfragt, da diese möglicherweise nicht den gewünschten Nutzen für die Aktionäre bringen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.