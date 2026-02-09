    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    Amazon-Cloudsparte sichert sich Halbleiter von STMicro

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon und STMicro erweitern Partnerschaft massiv.
    • STMicro liefert Halbleiter für Amazons Cloud AWS.
    • Optionsscheine für 700 Mio. Dollar an AWS ausgegeben.
    Amazon-Cloudsparte sichert sich Halbleiter von STMicro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GENF/SEATTLE (dpa-AFX) - Der Tech- und Handelsriese Amazon und der Chiphersteller STMicroelectronics bauen ihre strategische Partnerschaft mit einer milliardenschweren Bestellung aus. STMicro wird in den kommenden Jahren verschiedene Halbleiter für Amazons Cloudgeschäft AWS liefern, wie der Chiphersteller am Montag in Genf mitteilte. Damit sichert sich Amazon wichtige Bauteile für seine Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz (KI). Für das laufende Jahr hatte Amazon erst in der vergangenen Woche Investitionen von etwa 200 Milliarden US-Dollar (170 Mrd Euro) angekündigt, der Großteil davon soll in KI-Infrastruktur fließen.

    Im Zuge des Deals gab STMicro Optionsscheine für den Kauf von bis zu 24,8 Millionen Aktien an AWS aus. Diese seien in verschiedenen Tranchen an die Bezahlung für STMicro-Produkte geknüpft, hieß es weiter. AWS könne die Optionsscheine in einer oder mehreren Transaktionen im Laufe von sieben Jahren für 28,38 Dollar pro Stück ausüben. Das wäre dann eine Summe von insgesamt gut 700 Millionen Dollar. Zum Vergleich: STMicro ist an der Börse aktuell umgerechnet 28,6 Milliarden Dollar wert.

    Die STMicro-Aktie zog am Montagvormittag um mehr als sechs Prozent auf 26,51 Dollar an. Der Chiphersteller beliefert neben Amazon unter anderem auch den Elektroautobauer Tesla und den iPhone-Konzern Apple .

    Ende Januar hatte STMicro einen überraschend starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Neben dem florierenden Geschäft mit Chips für Rechenzentren zeige auch die Nachfrage im Geschäft mit Unterhaltungselektronik Anzeichen einer Erholung, hatte es geheißen./niw/lew/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 177,7 auf Tradegate (09. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -11,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +49,51 %/+75,47 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazon-Kursentwicklung, Bewertung und Timing: Debatte über hohe Investitionen (Cloud, Robotik, Satelliten) versus kurzfristige Abstrafung; RBC-Outperform mit 300 USD wird genannt; Kaufen vs. Warten und Nachkaufen/AvgDown diskutiert; technische Analyse sieht Support 170–180, Pullback 185–190, Trigger/Reclaim 198–205, Widerstände 215–235; Trend erst über Reclaim wieder intakt; Invalidation unter ~170.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
