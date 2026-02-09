HYPOPORT Aktie heute im Plus - 09.02.2026

Die HYPOPORT Aktie notiert aktuell bei 92,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,36 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HYPOPORT Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 92,20€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Der Kurs der HYPOPORT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,59 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -8,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HYPOPORT um -29,72 % verloren.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,25 % 1 Monat -28,72 % 3 Monate -22,59 % 1 Jahr -54,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HYPOPORT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HYPOPORT Aktie, insbesondere um die enttäuschenden Q4-Zahlen und die Skepsis bezüglich der zukünftigen Kursentwicklung, die durch die Zurückhaltung der Deutschen Bank im Immobilienfinanzierungsmarkt verstärkt wird. Die Aktie wird mit einem KGV von 17 für 2026 und 12 für 2027 bewertet, was auf Zweifel an den Prognosen hinweist. Einige Nutzer befürchten, dass Hypoport Marktanteile verliert, während andere eine langfristige Erholung ab 2027 erwarten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HYPOPORT eingestellt.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 637,05 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von HYPOPORT

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,69 %. Scout24 notiert im Plus, mit +1,15 %.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.