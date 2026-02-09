GRENKE Aktie legt zu - 09.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,30 % konnte die GRENKE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GRENKE Aktie. Nach einem Plus von +3,41 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 15,040€, mit einem Plus von +3,30 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

GRENKE ist ein führender Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen für KMUs, mit starker Präsenz in Europa und einem Fokus auf schnelle, flexible Dienstleistungen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die GRENKE Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GRENKE -4,61 % verloren.

GRENKE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,02 % 1 Monat -6,41 % 3 Monate +3,33 % 1 Jahr -8,48 %

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 699,29 Mio. € wert.

Die Erholung des Dax geht zum Wochenstart in die Fortsetzung. Mit den internationalen Börsen im Rücken näherte sich der Dax im frühen Montagshandel bis auf 60 Punkte der 25.000-Punkte-Marke. Für mehr fehlte dem Leitindex dann aber zunächst der …

Die Stabilisierung des Dax dürfte sich zum Wochenstart zunächst fortsetzen. Mit den internationalen Börsen im Rücken signalisierte der X-Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,4 Prozent höheren Auftakt bei 24.823 Punkten. Er würde damit an …

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Hamburger setzten die Aktien des Leasingspezialisten neu auf ihre Favoritenliste. Die Jahresbilanz dürfte eine Trendwende einläuten, …

So schlagen sich die Wettbewerber von GRENKE

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,66 %. SoftBank Group notiert im Minus, mit -1,27 %. Societe Generale notiert im Minus, mit -0,30 %. UniCredit legt um +5,35 % zu Siemens notiert im Minus, mit -0,06 %.

GRENKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.