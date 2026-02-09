    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Kursrutsch von DSM Firmenich belastet auch Symrise und Givaudan

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Anlegern europäischer Aromen- und Duftstoffherstellern kommt der von DSM Firmenich angekündigte Verkauf des Tierernährungs- und Tiergesundheitsgeschäfts schlecht an. Die Titel des schweizerisch-niederländischen Konzerns sackten am Montag in Amsterdam um fast sechs Prozent ab. Das Unternehmen verkauft die Sparte für 2,2 Milliarden Euro mehrheitlich an den Finanzinvestor CVC. Dies strahlte negativ ab auf Symrise und Givaudan mit Abschlägen von bis zu einem Prozent.

    Der Verkaufswille für die Sparte, die mit billiger Konkurrenz aus China kämpft, war schon bekannt. "Auf den ersten Blick ist unklar, ob dies der Kurstreiber ist, auf den Investoren so lange gewartet haben", äußerte sich Analyst Sebastian Satz von der Citigroup skeptisch zu den Neuigkeiten. Der Ausstieg sei nicht so klar wie erhofft, schrieb er auch mit Blick darauf, dass DSM ein Fünftel der Geschäftsanteile behält. Der Deal sei außerdem komplex strukturiert.

    Andere Analysten hinterfragten die Bewertung: Wim Hoste vom belgischen Finanzhaus KBC schrieb, er habe den Gesamtwert eigentlich auf drei Milliarden Euro geschätzt. Sein Kollege Chris Counihan von Jefferies sprach von aufkommenden Zweifeln auch wegen des zunächst nur 0,6 Milliarden großen Barerlöses und der Struktur mit erfolgsabhängigen Zahlungen.

    Alex Sloane von der Barclays Research erwähnte zwar die Fortschritte positiv, nachdem der Verkaufsprozess mit zwei Jahren deutlich länger gedauert habe als ursprünglich gedacht. Für eine Neubewertung müsse DSM nun aber operativ wieder in Schwung kommen. Enttäuscht zeigte er sich auch von angekündigten Aktienrückkäufen. Deren Summe sei mit 0,5 Milliarden Euro kleiner als seine bisherige Annahme von einer Milliarde, schrieb Sloane./tih/bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 3.347 auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,06 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -4,19 %/+37,46 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
