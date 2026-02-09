Neues Mehrjahreshoch: Darum schippert diese Aktie TUI jetzt davon!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche –

Carnival Corporation

Trotz steigender Lebenshaltungskosten und eines anhaltend schwachen Verbrauchervertrauens zeigt sich eine Branche nach dem Ende der Corona-Pandemie robust: das Reise- und Tourismusgeschäft. Während Konsumentinnen und Konsumenten zu Einsparungen an anderer Stelle bereit sind, zeichnet sich hier bislang keine Kürzungsbereitschaft ab. Im Gegenteil, die Buchungszahlen sind so hoch, wie lange nicht – egal ob bei Pauschalreisen, bei Kreuzfahrten oder im Individualtourismus.

Innerhalb der kurstechnisch angeschlagenen Konsumgüterbranche zeigen sich die Aktien von Reiseveranstaltern und Buchungsportalen daher robust. Viele von ihnen, darunter auch der Kreuzfahrtspezialist Carnival Corporation (kurz: Carnival), befinden sich in stabilen Aufwärtstrends mit überwiegend steigenden Kursen. Vor allem in den vergangenen Wochen konnte die Branche nach einer Reihe starker Quartalszahlen und optimistischen Buchungsprognosen für die kommende Urlaubssaison das Tempo erhöhen.

Dieser Umstand hat bei Carnival, einem Rivalen auch vom europäischen Reiseveranstalter TUI, zum höchsten Kursniveau seit dem Corona-Crash geführt. Da Mehrjahreshochs in der technischen Analyse als Kaufsignale gelten, ist es an der Zeit, Aktie und Unternehmen auf weiteres Aufwärtspotenzial hin zu überprüfen.

Carnival Chartsignale

Intakter Aufwärtstrend: Die Carnival-Aktie befindet sich in einer mehrjährigen, durch die technischen Indikatoren RSI und MACD unterstützten Aufwärtsbewegung.

Die Carnival-Aktie befindet sich in einer mehrjährigen, durch die technischen Indikatoren RSI und MACD unterstützten Aufwärtsbewegung. Neues Mehrjahreshoch: Die Anteile sind am vergangenen Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als 5 Jahren geklettert. Das bedeutet ein Kaufsignal.

Die Anteile sind am vergangenen Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als 5 Jahren geklettert. Das bedeutet ein Kaufsignal. Trendbeschleunigung: Im Trendstärkeindikator MACD zeichnet sich einer Verschärfung des Aufwärtstrends ab. Diese ist auch im Chart zu beobachten.

Im Trendstärkeindikator MACD zeichnet sich einer Verschärfung des Aufwärtstrends ab. Diese ist auch im Chart zu beobachten. Chance auf weitere Kursgewinne: Der nächste charttechnische Widerstand liegt erst bei 40 US-Dollar. Die Aktie könnte daher vor weiteren Kursgewinnen stehen.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 09.02.2021 bis 09.02.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Leinen los für die Carnival-Aktie?

Gegenüber ihren Allzeithochs bei mehr als 70 US-Dollar, erzielt zum Jahreswechsel 2017/18, hat die Carnival-Aktie bei einem Stand von knapp 34 US-Dollar noch einiges wiedergutzumachen. Von ihren Mehrjahrestiefs um 10 US-Dollar hat sie sich bereits deutlich erholen können, nachdem während der Corona-Pandemie noch eine existenzbedrohende Situation mit ausbleibenden Touristinnen und Touristen, negativen Schlagzeilen und turmhohen Schulden vorgelegen hatte.

Ausgehend von einem Tief im Herbst 2022 befindet sich Carnival inzwischen in einem zwar volatilen, insgesamt aber stabilen Aufwärtstrend. Dieser wird durch steigende technische Indikatoren begleitet, was auf Nachhaltigkeit hindeutet. Jüngste Erfolge der Käuferinnen und Käufer waren das Überwinden der 30-Dollar-Marke und am Freitag der Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch, das aus technischer Perspektive ein Kaufsignal darstellt.

Neues Mehrjahreshoch als Mutmacher

Erfolgt ist der Ausbruch, nachdem Ende letzten Jahres noch ein Test der 200-Tage-Linie und nach dem Jahreswechsel der 50-Tage-Linie erfolgt ist. Nachdem beide erfolgreich waren und in unmittelbare Rebounds mündeten, ist das Vertrauen der Bullen in diese Unterstützungen jetzt gestärkt. Ablesbar wird das auch daran, dass der Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch am Freitag unter überdurchschnittlich hohen Handelsumsätzen erfolgt ist.

Das ist üblicherweise eine gute Voraussetzung für eine Anschlussrallye. Der nächste aus dem langfristigen Chart herleitbare Widerstand liegt bei 40 US-Dollar. Für einen Anstieg in diesen Kursbereich liefert neben dem Relative-Stärke-Index (RSI) mit über 50 Punkten auch der Trendstärkeindikator MACD Rückenwind, der über seine Signallinie geklettert ist und damit eine Verschärfung des bestehenden Aufwärtstrends andeutet.

Diese ist im Chart unmittelbar abzulesen. Die Carnival-Aktie hat mit den Kursgewinnen vom Freitag die Chance, über die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals anzusteigen und damit einen neuen, steileren Trend zu etablieren. Sollte es zu Rücksetzern kommen, ist das Papier für alle Kurse oberhalb der 200-Tage-Linie übergeordnet als bullish einzuschätzen. Erst darunter könnte eine Korrektur bis 20 US-Dollar einsetzen.

Schuldentechnisch ist das Schlimmste überstanden

Mit Blick auf seine Verschuldung hat das Unternehmen Schritte in die richtige Richtung gemacht. Die langfristigen Verbindlichkeiten konnten von 35,8 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2021 auf zuletzt knapp 28,0 Milliarden US-Dollar reduziert werden.

Allein aufgrund geringerer Zinskosten konnte die Ertragslage in den vergangenen 3 Jahren um mehr als 500 Millionen US-Dollar verbessert werden. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde mit 2,76 Milliarden US-Dollar der höchste Nettogewinn seit der Corona-Pandemie erzielt werden. Dabei gelang Carnival eine beachtliche Nettomarge von über 10 Prozent. Noch besser schneidet hier branchenintern nur Mitbewerber Royal Caribbean ab.

Bewertung attraktiv, Cashflows und Dividende überzeugen

Die verbesserten Unternehmensfinanzen sind auch der Bewertung zuträglich. Für 2026 liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 13,3. Das liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 18, aber etwas über dem 10-Jahres-Mittel von 14,4.

Weitere Highlights sind das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 1,12 sowie das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,8. Beide Werte liegen um rund 40 Prozent unter dem Mittel der Vergleichsgruppe und zeigen das aktuell große Potenzial des Unternehmens an, sein Wachstum profitabel zu gestalten und hohe Mittelzuflüsse zu etablieren.

Das hat auch dazu geführt, dass Carnival im vergangenen Jahr seine zwischenzeitlich suspendierte Dividende wieder eingeführt hat und aktuell 0,15 US-Dollar im Quartal ausschüttet, was zu einer Dividendenrendite von knapp 1,8 Prozent führt.

Neue Zuversicht unter Expertinnen und Experten

Auch an der Wall Street ist die Skepsis längst neuer Zuversicht gewichen. Die Aktie wird bei insgesamt 29 Empfehlungen mehrheitlich mit Kaufen (16 Mal) oder Übergewichten (4 Mal) bewertet. Weitere 9 Analystinnen und Analysten empfehlen dagegen das Halten.

Als fairer Wert werden im Mittel 38,00 US-Dollar genannt, was gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag ein Aufwärtspotenzial von 11,8 Prozent impliziert. Das deckt sich außerdem mit dem charttechnischen Widerstand bei 40 US-Dollar.

Die pessimistischste Einschätzung (Bernstein) sieht mit einem Kursziel von 33 US-Dollar das Potenzial der Aktie bereits ausgeschöpft, während die Bank of America als aktuell größter Fan der Aktie einen fairen Wert von 45 US-Dollar angibt. Damit würde Carnival ein Kursniveau von vor Beginn der Corona-Pandemie erzielen.

Carnival auf einen Blick

ISIN: PA1436583006

PA1436583006 Börsenwert: 46,8 Milliarden US-Dollar

46,8 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,77 Prozent

1,77 Prozent KGVe 2026: 13,3

13,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

