    Wochenend-Plus verpufft

    Bitcoin und Ethereum fallen – "Takaichi Trade" sorgt nur für kurzes Aufflackern

    Nach dem kurzen Aufatmen am Wochenende kehrt zum Wochenbeginn Ernüchterung ein, die Kurse rutschen ab und Angst dominiert erneut den Kryptomarkt.

    Wochenend-Plus verpufft - Bitcoin und Ethereum fallen – "Takaichi Trade" sorgt nur für kurzes Aufflackern
    Foto: Dall-E

    Die Erholung am Kryptomarkt hat sich als Strohfeuer erwiesen. Nach einem freundlichen Wochenende geraten Bitcoin und Ethereum zum Start in die neue Handelswoche wieder deutlich unter Druck. Die roten Vorzeichen dominieren am Montagmittag erneut.

    Ethereum notiert Montagmittag bei rund 2.020 US-Dollar und damit 3,6 Prozent tiefer als vor 24 Stunden. Bitcoin verliert 2,3 Prozent auf 68.600 US-Dollar. Dabei hatte die größte Kryptowährung am Wochenende noch zeitweise die Marke von 72.000 US-Dollar überschritten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

    Extreme Fear bleibt Thema

    Die Schwäche beschränkt sich nicht auf einzelne Kryptowährungen. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors fällt um 2,5 Prozent auf rund 2,3 Billionen US-Dollar. Der Crypto Fear and Greed Index verbessert sich zwar leicht gegenüber dem Ende der Vorwoche, verharrt mit 9 Punkten jedoch weiterhin klar im Bereich "extremer Angst". Anleger bleiben angesichts makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten ausgesprochen vorsichtig.

    Politischer Rückenwind aus Japan verpufft schnell

    Für den kurzzeitigen Optimismus am Wochenende sorgte der sogenannte "Takaichi Trade". Nach dem deutlichen Wahlsieg von Japans Premierministerin Sanae Takaichi interpretierten die Märkte das Ergebnis als Mandat für eine aggressive fiskalische Expansion. Geplant ist ein Konjunkturpaket von rund 135 Milliarden US-Dollar mit Fokus auf Infrastrukturinvestitionen und Steuersenkungen.

    Bitmine kauft weiter Ethereum

    Ein weiterer stabilisierender Faktor stellte am Wochenende der erneute Einstieg von Bitmine dar. Das von Marktstratege Tom Lee geführte Unternehmen erwarb weitere 20.000 Ether im Wert von rund 41,98 Millionen US-Dollar.

    Damit belaufen sich die Ethereum-Reserven von Bitmine inzwischen auf rund 4,29 Millionen ETH. Das Unternehmen ist damit zu etwa 71 Prozent auf dem Weg, sein ambitioniertes Ziel zu erreichen, mindestens fünf Prozent des gesamten umlaufenden Ethereum-Angebots zu halten.

     

    Technische Warnsignale überschatten Optimismus

    Trotz der Großkäufe bleibt der Ausblick für Ethereum angespannt. Seit Mitte Januar befindet sich der Kurs in einem klaren Abwärtstrend und hat zeitweise mehr als 45 Prozent an Wert verloren. Die allgemeine Risikoaversion, anhaltende Liquidationen und geopolitische Unsicherheiten belasten weiterhin.

    Hinzu kommen anhaltende Mittelabflüsse aus Spot-Ethereum-ETFs. Seit November des vergangenen Jahres wurden laut Marktdaten mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar abgezogen. Auch die Fundamentaldaten zeigen Schwäche: Der Total Value Locked im Ethereum-Netzwerk ist auf rund 57 Milliarden US-Dollar gefallen, nach 98 Milliarden US-Dollar im Oktober.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Pascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene Werte
    Wochenend-Plus verpufft Bitcoin und Ethereum fallen – "Takaichi Trade" sorgt nur für kurzes Aufflackern Nach dem kurzen Aufatmen am Wochenende kehrt zum Wochenbeginn Ernüchterung ein, die Kurse rutschen ab und Angst dominiert erneut den Kryptomarkt.
