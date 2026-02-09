    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    AKTIE IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle fallen wegen Ausblick Richtung Tief seit Mitte November

    Für Sie zusammengefasst
    • Bechtle-Aktie setzt Talfahrt fort, minus 2,6 Prozent.
    • Unsichere Geschäftsaussichten belasten das Unternehmen.
    • Analysten senken Kursziele, bleiben aber optimistisch.
    AKTIE IM FOKUS - Bechtle fallen wegen Ausblick Richtung Tief seit Mitte November
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Bechtle hat zum Wochenstart an ihre Talfahrt vom Freitag angeknüpft. Nach wie vor belasten unsichere Geschäftsaussichten das Papier des IT-Dienstleisters aus Neckarsulm, während der britische Konkurrent Computacenter laut der UBS damit rechnet, etwaige Herausforderungen aufgrund von Engpässen bewältigen zu können.

    Die Analysten der Deutschen und der DZ Bank beurteilten das Schlussquartal von Bechtle zwar positiv. Sie reagierten aber mit Kurszielsenkungen auf die vorsichtigen Aussagen von Vorstandschef Thomas Olemotz zum neuen Jahr, auch wenn sie bei ihren Kaufempfehlungen für die Aktie blieben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.738,52€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.983,70€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Während der MDax um die Mittagszeit seine Aufwärtsbewegung fortsetzte, ging es für Bechtle mit minus 2,6 Prozent auf 37,02 Euro weiter in Richtung des Kurses vom 13. November. Also jenem Tag vor der Zahlenvorlage zum dritten Quartal, die damals eine Kurslücke nach oben hatte entstehen lassen.

    Vor rund einem Vierteljahr kostete das Papier 35 bis 36 Euro, bevor der Kurs einen Tag später dank eines überraschend starken Quartalsberichts und optimistischer Aussagen zum restlichen Jahr um 15 Prozent nach oben katapultiert wurde. Zwei Wochen später stieg er sogar noch etwas höher, als Anleger begeistert auf anziehende Geschäfte des MDax-Unternehmens mit der öffentlichen Hand reagierten. Seitdem hatten sich die Anteilsscheine zwischen 41 und 45 Euro bewegt, aus der sie am Freitag jedoch nach unten ausgebrochen waren.

    Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank geht davon aus, dass Bechtle 2026 ergebnisseitig wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. Er rechnet aber damit, dass nach den bereits vorsichtigen Aussagen des Konzernchefs die konkrete Prognosespanne im März dann auch konservativ ausfallen werden. So habe Olemotz von weiterhin "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen" sowie "deutlichen Preiserhöhungen der Hersteller" und "möglichen Lieferschwierigkeiten" gesprochen.

    Entsprechend verringerte Reigber seine Schätzungen und senkte den fairen Wert für die Aktie von 49 auf 45 Euro. Für den Umsatz rechnet der DZ-Bank-Experte mit einem Prognosekorridor von plus 5 bis 10 Prozent. Beim Vorsteuerergebnis erwartet er wie 2025 eine vorsichtige Prognose und eine Steigerung zwischen 0 bis plus 5 Prozent und geht daher von einer sinkenden Konsensschätzung aus, da diese noch bei plus 15 Prozent liege.

    Deutsche-Bank-Analyst Lars Vom-Cleff lobte das Rekordquartal, über das Bechtle am Freitag berichtet habe, betonte aber ebenfalls die "vorsichtige Haltung" des Vorstandschefs zum neuen Jahr. Zwar rechne Bechtle weiter mit Wachstum beim Umsatz und dem Geschäftsvolumen, scheine aber die Erwartung an das Vorsteuerergebnis dämpfen zu wollen, schrieb er und senkte sein Kursziel von 49 auf 48 Euro.

    Mit dem Kursrutsch der Aktie - inklusive Freitag sind es nun rund zwölf Prozent - hat sich auch das Chartbild für Bechtle wieder erheblich eingetrübt. Die Aktie, die seit Jahresbeginn immer wieder um 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend bei rund 43 Euro gekämpft hatte, ist von dieser inzwischen wieder weit entfernt. Zugleich sackte sie auch unter die 90-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend und die 200-Tage-Linie, die als Maß für die langfristige Entwicklung gilt./ck/tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 37,00 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -15,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,64 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +3,26 %/+41,30 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bechtle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Bechtle fallen wegen Ausblick Richtung Tief seit Mitte November Die Aktie von Bechtle hat zum Wochenstart an ihre Talfahrt vom Freitag angeknüpft. Nach wie vor belasten unsichere Geschäftsaussichten das Papier des IT-Dienstleisters aus Neckarsulm, während der britische Konkurrent Computacenter laut der UBS …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     