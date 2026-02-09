KI bei Whatsapp - EU droht Meta mit Zwangsmaßnahmen
- EU droht Meta mit Zwangsmaßnahmen wegen KI-Nutzung.
- Meta verstößt gegen Wettbewerbsrecht, sagt EU-Kommission.
- Zugang für KI-Konkurrenten könnte wiederhergestellt werden.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission droht dem Whatsapp-Konzern Meta wegen der Künstlichen Intelligenz (KI) in der App mit einstweiligen Zwangsmaßnahmen. Nach den vorläufigen Ergebnissen einer Untersuchung verstößt der US-Konzern gegen Wettbewerbsrecht, weil er konkurrierenden Anbietern von KI keinen Zugang zu dem Messenger-Dienst gewährt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.
Das Verhalten von Meta berge die Gefahr, dass Wettbewerber daran gehindert werden, in den schnell wachsenden Markt für KI-Assistenten einzutreten oder dort zu expandieren. Meta hatte demnach im Oktober angekündigt, dass es KI-Anbietern untersagen werde, eine Option in WhatsApp für die Kommunikation mit Kunden zu nutzen, wenn KI der primäre angebotene Dienst sei. Das führe laut EU-Kommission dazu, dass für Nutzerinnen und Nutzer nur Metas eigene KI ("Meta AI") zur Verfügung stehe.
Die Brüsseler Wettbewerbshüter drohen nun, den Zugang für Konkurrenten auf dem KI-Markt mit Zwangsmaßnahmen wiederherzustellen. Wie sie dabei konkret vorgehen würden, blieb zunächst unklar. Meta hat aber ohnehin zunächst das Recht, sich zu verteidigen oder Anpassungen zu treffen - kann das Eingreifen Brüssels also noch abwenden. Die EU-Kommission wacht in der EU über die Einhaltung des Wettbewerbsrechts./tre/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 556,8 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -5,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 856,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +44,93 %/+78,92 % bedeutet.
Das Umsatzwachstum ist allerdings beachtlich und angeblich profitiert man da bereits materiell von KI (Werbung wird effizienter). Für das Wachstum und die Profitabilität, die z.B. deutlich über Amazon‘s Werten liegt, wird Meta einem KGV von c.20 bewertet wohingegen Amazon bei über 30x liegt.
