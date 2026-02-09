Kaum Bewegung vor Zahlenflut - STMicro und Unicredit stark

Außerhalb der Eurozone trat der britische Leitindex FTSE 100 mit 10.373 Zählern auf der Stelle. Der Schweizer SMI lag mit 0,2 Prozent moderat im Minus.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben zum Wochenauftakt anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Vor einer Flut von Quartalszahlen und Prognosen im Wochenverlauf gingen Investoren am Montag keine Risiken mehr ein. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 trat gegen Mittag mit 5.999 Punkten auf der Stelle. In der vergangenen Woche hatte der Index die runde Marke von 6.000 Punkten nicht halten können.

In Paris legten STMicro um 7 Prozent zu auf ein Hoch seit Juli. Der Chiphersteller baut die Kooperation mit dem Tech- und Handelsriesen Amazon mit einer milliardenschweren Bestellung aus. STMicro wird in den kommenden Jahren verschiedene Halbleiter für Amazons Cloudgeschäft AWS liefern.

Leicht im Plus lag zum Wochenbeginn der Banksektor . Hier glänzten die Papiere von Unicredit mit einem Aufschlag von 6 Prozent. Die Aktien erreichten nach starken Gewinnzielen der Italiener für die kommenden Jahre ein Rekordhoch.

Der europäische Chemiesektor gab mit 0,4 Prozent etwas stärker nach. Hier enttäuschte der Verkauf der Tiernahrungssparte durch den Aromenhersteller DSM-Firmenich an den Investor CVC Capital Partners. Aktien von DSM-Firmenich rutschten in Amsterdam um mehr als 5 Prozent ab und belasteten auch die Papiere der Wettbewerber Givaudan und Symrise . Analysten bemängelten, dass der Verkaufspreis von 2,2 Milliarden Euro die Sparte niedrig bewerte./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 177,2 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -11,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,52 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Bil.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +49,85 %/+75,87 % bedeutet.



