    Krise in London

    Nächster Rücktritt in der Downing Street

    LONDON (dpa-AFX) - Im Skandal um die Epstein-Kontakte des früheren britischen Botschafters in den USA, Peter Mandelson, muss der britische Premier den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Kommunikationschef der Downing Street, Tim Allan, kündigte an, von seinem Posten abzutreten. Damit tritt innerhalb von nur 24 Stunden bereits der zweite Mitarbeiter aus dem engen Kreis von Keir Starmer zurück.

    "Ich habe beschlossen, zurückzutreten, um den Aufbau eines neuen Teams in der Downing Street Nr. 10 zu ermöglichen", sagte Allan mehreren Medienberichten zufolge in einer Stellungnahme.

    Erst am Sonntag hatte Starmers Stabschef Morgan McSweeney seinen Rücktritt erklärt. In einer Stellungnahme, die mehrere Medien veröffentlichten, übernahm er "die volle Verantwortung" dafür, dem Regierungschef zur Ernennung Mandelsons geraten zu haben. "Die Entscheidung, Peter Mandelson zu ernennen, war falsch."

    Krise für Starmer spitzt sich zu

    Die jüngsten Veröffentlichungen im Fall Jeffrey Epstein belegen enge Kontakte zwischen Mandelson und dem Sexualstraftäter. In seiner früheren Rolle als Wirtschaftsminister soll der Brite während der Finanzkrise sensible Informationen an den US-Geschäftsmann weitergegeben haben. Erst vor einem Jahr hatte Starmer Mandelson zum Botschafter in den USA ernannt, weshalb der Fall auch den Premierminister in große Bedrängnis gebracht hat.

    Die Rufe nach einem Rücktritt Starmers auch aus den eigenen Reihen hat der Rückzug McSweeneys nicht verstummen lassen. Im Laufe des Montags will Starmer vor Abgeordneten der eigenen Fraktion sprechen./pba/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
