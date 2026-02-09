ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence
- Deutsche Bank stuft Unilever von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel bleibt unverändert bei 5150 Pence.
- Aktienbewertung nahe Allzeithoch im Sektor.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 5150 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Bewertung der Aktien des Konsumgüterkonzerns lägen im Vergleich zum europäischen Sektor nahe am Allzeithoch, begründete Tom Sykes am Montag seine Zurückhaltung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42 auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,67GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.150,00GBP was eine Bandbreite von -7,98 %/+9.192,67 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 5150 Euro