US-Justiz stellt Kartellermittlungen gegen Symrise ein
- US-Justizministerium stellt Ermittlungen gegen Symrise ein.
- Kein rechtswidriges Verhalten festgestellt, sagt Symrise.
- Symrise erwartet Abschluss weiterer Untersuchungen bald.
HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen gegen den Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise eingestellt. Ein rechtswidriges Verhalten sei nicht festgestellt worden, wie der Dax -Konzern am Montag auf Basis eines Schreibens der US-amerikanischen Behörde mitteilte. Symrise begrüßte den Schritt und "geht davon aus, dass auch die verbleibenden Untersuchungsbehörden ihre Verfahren gegen das Unternehmen in naher Zukunft abschließen werden." Die Symrise-Aktien reagierten unter dem Strich kaum auf die Nachrichten.
Symrise hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das Unternehmen habe sich an keinen unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern im Bereich des Duftstoffgeschäfts beteiligt. Vor knapp einem Jahr hatte bereits die britische Wettbewerbsbehörde CMA ihr Kartellverfahren Symrise eingestellt.
Erstmals bekanntgeworden waren wettbewerbsrechtliche Ermittlungen im Jahr 2023. Die EU-Kommission hatte damals auch eine Durchsuchung in der Symrise-Zentrale in Holzminden veranlasst und Dokumente sichergestellt. Hintergrund war der Verdacht, das Unternehmen und seine drei größten Wettbewerber könnten ihre Preispolitik abgesprochen haben./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 24.821 auf Ariva Indikation (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,10 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -4,43 %/+37,12 % bedeutet.
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.