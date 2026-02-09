US-Justiz stellt Kartellermittlungen gegen Symrise ein

Erstmals bekanntgeworden waren wettbewerbsrechtliche Ermittlungen im Jahr 2023. Die EU-Kommission hatte damals auch eine Durchsuchung in der Symrise-Zentrale in Holzminden veranlasst und Dokumente sichergestellt. Hintergrund war der Verdacht, das Unternehmen und seine drei größten Wettbewerber könnten ihre Preispolitik abgesprochen haben./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 24.821 auf Ariva Indikation (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,10 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -4,43 %/+37,12 % bedeutet.