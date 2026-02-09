    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Renk auf 'Buy' und Ziel auf 63 Euro

    • Warburg Research hebt Renk-Kursziel auf 63 Euro an.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Günstige Einstiegschance im Verteidigungsbereich.
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 57 auf 63 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurskorrektur in Verbindung mit einer "gesunden Neukalibrierung" der Konsensschätzungen ergebe ein attraktives Chance-Risiko-Profil, schrieb Christian Cohrs in seiner am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Angesichts intakter Anlagestory und der langfristig guten Berechenbarkeit der operativen Entwicklung des Rüstungsunternehmens, biete sich Anlegern derzeit eine günstige Einstiegschance, um vom sich abzeichnenden Superzyklus im Verteidigungsbereich zu profitieren./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    RENK Group

    +3,66 %
    +6,61 %
    -13,52 %
    -14,35 %
    +145,52 %
    +249,66 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 56,93 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +6,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,20 %/+31,19 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 63 Euro

