Warburg Research hebt Renk auf 'Buy' und Ziel auf 63 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 56,93 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +6,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,52 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,20 %/+31,19 % bedeutet.