    Tonies erklimmen erneutes Hoch seit 2022

    • Tonies-Aktien erreichen Höchststand bei 11,62 Euro.
    • Kursziel der Berenberg Bank bei 14,50 Euro.
    • 2026 wird profitables Wachstum erwartet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des SDax-Neulings Tonies haben am Montag mit 11,62 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2022 erreicht. Mit rund zehn Prozent Plus im Jahr 2026 sind sie auf Kurs in Richtung ihres Rekords nach dem Börsengang im November 2021 bei 14,20 Euro.

    Bei der Berenberg Bank bleiben die Aktien des Anbieters der Tonie-Audiobioxen für Kinder nach jüngsten Eckdaten und der Kursrally auf der Favoritenliste. Die Papiere seien noch moderat bewertet, schrieb der Analyst Gerhard Orgonas. Sein Kursziel liegt mit 14,50 Euro über dem bisherigen Rekord.

    Felix Dennl vom Bankhaus Metzler stockte sein Kursziel am Morgen zumindest auf 12,50 Euro auf. Die jüngsten Zahlen zeigten überlegene Dynamik im Vergleich mit anderen Spielzeugmarken. 2026 werde wohl erneut ein Jahr mit profitablem Wachstum./ag/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 18.116 auf Ariva Indikation (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +12,46 %/+21,11 % bedeutet.




    Community Beiträge zu tonies Registered (A) - A3CM2W - LU2333563281

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über tonies Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das starke Trading‑Update von tonies (GJ2025: 630 Mio.€ Umsatz, +36% cc; bereinigte EBITDA‑Marge ~8,5%), das Schätzungen und Kursziel anhob und zu Kaufempfehlungen führte. Diskutiert werden TB2‑Launch, internationale Expansion und Lizenzdeals als Treiber, Optimismus für deutliches Umsatzwachstum (800M–1,5Mrd), Bewertung (KUV ~2,1) sowie Nachkäufe und Kursziel‑Spekulationen bis 20–30€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
