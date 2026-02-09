AKTIE IM FOKUS
Tonies erklimmen erneutes Hoch seit 2022
- Tonies-Aktien erreichen Höchststand bei 11,62 Euro.
- Kursziel der Berenberg Bank bei 14,50 Euro.
- 2026 wird profitables Wachstum erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des SDax-Neulings Tonies haben am Montag mit 11,62 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2022 erreicht. Mit rund zehn Prozent Plus im Jahr 2026 sind sie auf Kurs in Richtung ihres Rekords nach dem Börsengang im November 2021 bei 14,20 Euro.
Bei der Berenberg Bank bleiben die Aktien des Anbieters der Tonie-Audiobioxen für Kinder nach jüngsten Eckdaten und der Kursrally auf der Favoritenliste. Die Papiere seien noch moderat bewertet, schrieb der Analyst Gerhard Orgonas. Sein Kursziel liegt mit 14,50 Euro über dem bisherigen Rekord.
Felix Dennl vom Bankhaus Metzler stockte sein Kursziel am Morgen zumindest auf 12,50 Euro auf. Die jüngsten Zahlen zeigten überlegene Dynamik im Vergleich mit anderen Spielzeugmarken. 2026 werde wohl erneut ein Jahr mit profitablem Wachstum./ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 18.116 auf Ariva Indikation (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +12,46 %/+21,11 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu tonies Registered (A) - A3CM2W - LU2333563281
Das denkt die wallstreetONLINE Community über tonies Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.
Die neuen, angehobenen Kursziele der Analysten nach den gestrigen Vorab-Zahlen:
tonies-se-vorlaeufige-ergebnisse-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-uebertreffen-guidance-schaetzungen-und-kursziel-angehoben-buy-
Tonies lieferte starke vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit einem Umsatz von 630 Millionen EUR (+36% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr), was deutlich über der Prognose ("mindestens 25%") und den Erwartungen liegt. Treiber dieses Wachstums waren der erfolgreiche Launch der Toniebox 2, die schnelle Expansion in neue Märkte (ANZ) sowie bedeutende Lizenzverträge, zum Beispiel mit Ms. Rachel. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei ~8,5% und erreichte das obere Ende der Prognose, da Kostendruck durch Zölle, Wechselkursentwicklungen und den Launch der TB2 durch Produktionsanpassungen und Preiserhöhungen ausgeglichen wurde. Im vierten Quartal wurde das Wachstum von Nordamerika (+42% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr) und dem Rest der Welt (+60% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr) angeführt, während die "reifere" DACH-Region positiv mit 17% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr überraschte, was auf die TB2 zurückzuführen ist. Insgesamt untermauert die starke Leistung eine optimistische Aussichten für das Geschäftsjahr 2026, gestützt durch TB2 und neue globale Partnerschaften (z. B. Pokémon, Hasbro), was zu angepassten Schätzungen und einem höheren Kursziel von 14,00 EUR (zuvor: 13,20 EUR) führte. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
630 Umsatz bei 8,5 % Marge. Wow, damit sogar besser als von mir erwartet