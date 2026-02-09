ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Henkel auf 80 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel für Henkel auf 80 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Equal Weight" unverändert.
- Fokus auf Klebstoffe, Waschmittelgeschäft schwächelt.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:08 / GMT
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 79,28 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +8,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 14,14 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -17,95 %/+0,98 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 80 Euro
Henkel zahlt also einen 3-fachen Jahresumsatz. Das ist m.E. teuer eingekauft.
Und ab geht die Post:
"Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes.
Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Schweizer ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners gekauft. ATP bietet wasserbasierte Spezialtapes für diverse Endmärkte an, unter anderem Automobil, Elektronik, Medizin oder Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und dürfte 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro erzielt haben, so Henkel
"Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die Ausweitung unseres Angebots und unserer Kompetenzen im Bereich von Klebebändern um ein breites Spektrum innovativer Klebstofflösungen weiter beschleunigen", wird Henkel-CEO Carsten Knobel in der Mitteilung zitiert.
Finanzielle Details zu dem Deal nannte Henkel nicht."
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/henkel-aktie-verliert-uebernahme-von-schweizer-spezialisten-atp-1035719618