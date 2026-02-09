Barclays hebt Ziel für Henkel auf 80 Euro - 'Equal Weight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 79,28 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +8,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 14,14 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -17,95 %/+0,98 % bedeutet.